Eine Entzündung des Nebenhodens oder von Nebenhoden und Hoden wird gewöhnlich durch eine bakterielle Infektion hervorgerufen. Die Infektion kann hervorgerufen werden durch:

Operation

Harnkatheter (ein weiches Röhrchen aus Gummi, das der Arzt durch den Penis in die Blase einführt, um Harn abzuleiten)

Harnwegsinfektionen

Manchmal eine sexuell übertragbare Infektion

Manchmal kommt es ohne eine Infektion zu einer Entzündung des Nebenhodens oder von Nebenhoden und Hoden. Ärzte sind der Meinung, dass die Ursache dafür etwas Urin ist, der zurückfließt und eine Reizung verursacht.