Die Hoden sind paarige Organe, die im Sack unter dem Penis liegen. Die Nebenhoden (Epididymis) sind zusammengerollte Röhren über den zwei Hoden, in denen das Sperma vom Hoden hingebracht und aufbewahrt wird.
Was ist eine Nebenhodenentzündung und eine Nebenhoden-Hoden-Entzündung?
Eine Epididymitis ist eine schmerzhafte Entzündung der Nebenhoden (Epididymis).
Eine Epididymo-Orchitis ist eine schmerzhafte Entzündung der Nebenhoden und der Hoden.
Eine Entzündung der Nebenhoden oder von Nebenhoden und Hoden geht gewöhnlich von einer bakteriellen Infektion aus.
Diese Entzündungen werden mit Antibiotika behandelt.
Die männlichen Geschlechtsorgane
Was verursacht eine Nebenhodenentzündung und eine Nebenhoden-Hoden-Entzündung?
Eine Entzündung des Nebenhodens oder von Nebenhoden und Hoden wird gewöhnlich durch eine bakterielle Infektion hervorgerufen. Die Infektion kann hervorgerufen werden durch:
Operation
Harnkatheter (ein weiches Röhrchen aus Gummi, das der Arzt durch den Penis in die Blase einführt, um Harn abzuleiten)
Manchmal eine sexuell übertragbare Infektion
Manchmal kommt es ohne eine Infektion zu einer Entzündung des Nebenhodens oder von Nebenhoden und Hoden. Ärzte sind der Meinung, dass die Ursache dafür etwas Urin ist, der zurückfließt und eine Reizung verursacht.
Was sind die Symptome einer Nebenhodenentzündung und einer Nebenhoden-Hoden-Entzündung?
Die Symptome von Nebenhodenentzündungen und Nebenhoden-Hoden-Entzündungen sind Folgende:
Anschwellen und Druckempfindlichkeit in der Nähe einer der Hoden
Schmerzen, die dauerhaft und stark sein können
Manchmal Übelkeit und Erbrechen
Manchmal Fieber
Durch eine Nebenhodenentzündung verursachten Schmerzen treten in der Regel langsam auf. Die durch eine Entzündung der Nebenhoden und Hoden verursachten Schmerzen treten in der Regel schneller auf.
Bei Männern, die an einer sexuell übertragbaren Infektion leiden, treten ggf. auch andere Symptome auf, wie Ausfluss (klare, gelbe oder grüne Flüssigkeit, die aus dem Penis austritt).
Nebenhodenentzündungen und Nebenhoden-Hoden-Entzündungen klingen für gewöhnlich schnell mit einer Behandlung ab. Manchmal kann die Entzündung jedoch erneut auftreten oder mehrere Wochen andauern (chronische Nebenhodenentzündung).
Woher weiß der Arzt, ob es sich um eine Nebenhodenentzündung oder um eine Nebenhoden-Hoden-Entzündung handelt?
Der Verdacht auf Nebenhodenentzündung und Nebenhoden-Hoden-Entzündung basiert auf einer körperlichen Untersuchung. Für gewöhnlich führt der Arzt auch folgende Untersuchungen durch:
Urintest zur Überprüfung auf eine Infektion
Manchmal eine Ultraschall-Untersuchung, um sicherzustellen, dass der Patient nicht an einer Hodendrehung (Hodentorsion) leidet.
Wie werden Nebenhodenentzündungen und Nebenhoden-Hoden-Entzündungen behandelt?
Der Arzt bittet Sie:
Einnahme von Antibiotika
Anwendung von Schmerzmitteln
Viel Ruhe
Eisbeutel auf dem schmerzenden Bereich
Tragen eines Suspensoriums (Genitalschutzes für Sportler), um die Hoden zu tragen
Sollte sich die Infektion verschlimmern und es zu einem Abszess (einer Eiteransammlung) kommen, operiert der Arzt den Patienten, um den Eiter abfließen zu lassen.