Kinder und Jugendliche (Teenager) sind manchmal gewalttätig. Die meisten dieser Kinder sind nicht anhaltend gewalttätig oder begehen gewalttätige Verbrechen als Erwachsene. Einige Kinder, jedoch, die bereits in jungen Kinderjahren gewalttätig sind, neigen dazu, auch später im Leben Verbrechen zu begehen.

Mobbing ist eine besondere Form von Gewalt, bei der ein Kind gegenüber einem anderen Kind, das kleiner oder schwächer ist, gemein ist oder es verletzt.

Kinder, die Mitglieder einer Bande sind, neigen eher dazu, gewalttätige Dinge zu tun, auch mit Schusswaffen. Manche Banden zwingen Mitglieder dazu, etwas Gewalttätiges zu tun, bevor sie der Bande beitreten dürfen.

Was macht Kinder eher gewalttätig? Kinder sind mit höherer Wahrscheinlichkeit gewalttätig, wenn: Sie von Betreuern geschlagen oder geohrfeigt werden, auch, wenn dies nur der „Disziplinierung“ dient

Ihre Betreuungspersonen Alkohol oder Drogen missbrauchen

Sie sich einer Bande anschließen

Sie Entwicklungsstörungen haben

Ihre Familie mit vielen Herausforderungen oder Störungen zu kämpfen hat

Sie Zugang zu Waffen haben Gewalttätige Videospiele zu spielen oder Gewalt im Fernsehen oder im Kino anzusehen, führt nicht zu gewalttätigen Verhaltensweisen. Es kann jedoch dazu führen, dass einem Gewalt als etwas Normales vorkommt.