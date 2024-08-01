skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon
Kurzinformationen
KURZINFORMATIONEN

Gewalt bei Kindern und Jugendlichen

VonThe Manual's Editorial Staff
Überprüft/überarbeitet Geändert Aug. 2024
v36852535_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN
Erfahren Sie alle Einzelheiten

Kinder und Jugendliche (Teenager) sind manchmal gewalttätig. Die meisten dieser Kinder sind nicht anhaltend gewalttätig oder begehen gewalttätige Verbrechen als Erwachsene. Einige Kinder, jedoch, die bereits in jungen Kinderjahren gewalttätig sind, neigen dazu, auch später im Leben Verbrechen zu begehen.

Mobbing ist eine besondere Form von Gewalt, bei der ein Kind gegenüber einem anderen Kind, das kleiner oder schwächer ist, gemein ist oder es verletzt.

Kinder, die Mitglieder einer Bande sind, neigen eher dazu, gewalttätige Dinge zu tun, auch mit Schusswaffen. Manche Banden zwingen Mitglieder dazu, etwas Gewalttätiges zu tun, bevor sie der Bande beitreten dürfen.

Was macht Kinder eher gewalttätig?

Kinder sind mit höherer Wahrscheinlichkeit gewalttätig, wenn:

  • Sie von Betreuern geschlagen oder geohrfeigt werden, auch, wenn dies nur der „Disziplinierung“ dient

  • Ihre Betreuungspersonen Alkohol oder Drogen missbrauchen

  • Sie sich einer Bande anschließen

  • Sie Entwicklungsstörungen haben

  • Ihre Familie mit vielen Herausforderungen oder Störungen zu kämpfen hat

  • Sie Zugang zu Waffen haben

Gewalttätige Videospiele zu spielen oder Gewalt im Fernsehen oder im Kino anzusehen, führt nicht zu gewalttätigen Verhaltensweisen. Es kann jedoch dazu führen, dass einem Gewalt als etwas Normales vorkommt.

Wie kann ich verhindern, dass mein Kind gewalttätig wird?

Sie können bei Ihrem Kind Gewalt vorbeugen, indem Sie:

  • Oder jemand anderes die Kinder nicht schlagen oder mit Gewalt bestrafen

  • Waffen außer Reichweite Ihres Kindes halten

  • Das Anschauen von gewalttätigen Fernseh- und Videofilmen und Videospielen beschränken

  • Ihr Kind danach fragen, ob es gemobbt wird oder andere mobbt

  • Älteren Kindern und Jugendlichen beibringen, Gewalt zu vermeiden und wie sie auf Situationen reagieren sollten, in denen Gewalt wahrscheinlich ist, wie z. B. in Situationen mit einer Waffe oder Drogen- und Alkoholkonsum

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.