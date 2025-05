Während regelmäßiger Gesundheitskontrollen stellen die Ärzte Fragen zur Ernährung Ihres Kindes. Sie wollen wissen, welche Nahrungsmittel Ihr Kind isst und wie viel davon. Besonders wichtig ist, dass sich die Kinder ausgewogen ernähren und zwischen den Mahlzeiten nicht zu viele kleine Snacks oder Süßigkeiten naschen.

Die Ärzte können anhand des Wachstum Ihres Kindes feststellen, ob ein schwerwiegendes Problem vorliegt oder nicht. Er macht dabei Folgendes:

Sie messen die Größe und das Gewicht Ihres Kindes.

Sie sehen nach, wo Ihr Kind in den Wachstumstabellen steht

In den Wachstumstabellen wird die Größe und das Gewicht Ihres Kindes mit dem anderer Kinder desselben Alters verglichen. Einige Kinder sind groß und andere klein. Aber für gewöhnlich ist jedes Kind im Verhältnis zu den anderen Kindern gleich groß und schwer. Wenn Ihr Kind z. B. immer in der Mitte dieser Wachstumstabelle war, sollte Ihr Kind auch in der Mitte bleiben, wenn es heranwächst. Wenn sich dieses Verhältnis verschiebt, ist das ein Anzeichen dafür, dass es ein Problem gibt.