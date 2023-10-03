Ein Bruch (Hernie) ist ein Loch oder ein Schwachpunkt in Muskeln. Manchmal schieben sich Organe in Ihrem Bauch, am häufigsten der Darm, durch dieses Loch.

Der Umbilicus ist der Nabel in der Mitte des Bauches. Einige Babys werden mit einer kleinen Öffnung in den Bauchmuskeln in der Nähe des Nabels geboren. Eine Nabelhernie entsteht, wenn ein Teil des Darms Ihres Kindes durch diese Öffnung drückt.