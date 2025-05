Was ist eine Leistenhernie?

Was ist eine Leistenhernie?

Ein Bruch (Hernie) ist ein Loch oder ein Schwachpunkt in Muskeln. Manchmal schieben sich Organe in Ihrem Bauch, am häufigsten der Darm, durch dieses Loch.

Der Leistenbereich ist die Hautfalte zwischen dem oberen Bein und dem Bauch. Die Muskeln in diesem Bereich sind manchmal schwach und haben eine Öffnung, durch die sich der Darm Ihres Kindes schieben kann.

Eine Leistenhernie tritt häufiger bei Jungen auf, insbesondere bei Frühgeburten.

Die Ausstülpung tritt häufiger auf der rechten Körperseite auf. Manchmal entsteht aber auch eine Ausbuchtung auf beiden Seiten

Die Leistenhernie wird in der Regel operativ korrigiert.