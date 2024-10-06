Was ist eine Verhaltensstörung?
Eine Verhaltensstörung ist:
Ein Verhaltensproblem, bei dem ein Kind wiederholt gegen viele Gesetze und Regeln verstößt
Ein Fehlverhalten, das so schwerwiegend ist oder so häufig auftritt, dass es für das Kind oder andere zu erheblichen Problemen kommt
Kinder mit Verhaltensstörungen:
Verhalten sich egoistisch, kümmern sich nicht um die Gefühle anderer und können andere tyrannisieren, Eigentum beschädigen, lügen oder stehlen, ohne dabei Schuldgefühle zu haben
Sind mit größerer Wahrscheinlichkeit Jungen.
Haben häufig Eltern mit psychischen Problemen, wie Suchtabhängigkeit, ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung), Schizophrenie oder einer antisozialen Persönlichkeitsstörung.
Oft verbessert sich ihr Verhalten, wenn sie erwachsen werden
Ärzte können Ihr Kind mit einem Therapeuten sprechen lassen, die beste Behandlung kann jedoch sein, das Kind in eine sehr strukturierte Umgebung zu bringen, wie z. B. eine psychiatrische Klinik
Was sind die Symptome einer Verhaltensstörung?
Die Verhaltensstörung beginnt normalerweise in der späten Kindheit oder frühen Pubertät (Jugendalter).
Kinder mit einer Verhaltensstörung können sich nicht gut in andere Menschen hineinversetzen. Der Arzt kann dabei wie folgt vorgehen:
Sie verhalten sich egoistisch und kümmern sich nicht um die Gefühle anderer.
Sie lügen, betrügen und stehlen
Sie nehmen illegale Drogen.
Sie mobben oder bedrohen andere und sind in Kämpfe verwickelt.
Sie sind grausam zu Tieren.
Sie gehen davon aus, dass andere sie bedrohen und werden aggressiv
Sie laufen von zu Hause weg und schwänzen die Schule.
Sie beschädigen das Eigentum anderer, vor allem durch Brandstiftung
Sie entwickeln kein angemessenes Schuldgefühl.
Manchmal sprechen Kinder mit Verhaltensstörung davon, sich selbst zu töten. Nehmen Sie suizidales Verhalten immer ernst und gehen Sie mit Ihrem Kind sofort zum Arzt oder in eine Notaufnahme.
Wie kann der Arzt feststellen, ob mein Kind eine Verhaltensstörung hat?
Um festzustellen, ob Ihr Kind eine Verhaltensstörung hat, stellen Ärzte Fragen zum Verhalten Ihres Kindes. Als verhaltensgestört gilt ein Kind, das sich so problematisch verhält, dass dadurch seine sozialen Beziehungen und seine Leistungen in der Schule für mindestens 12 Monate lang beeinträchtigt sind.
Wie wird eine Verhaltensstörung behandelt?
Eine Verhaltensstörung kann schwierig zu behandeln sein, da die Kinder nicht verstehen, dass ihre Verhaltensweisen falsch sind. Die Behandlung kann Folgendes umfassen:
Ein Kind in eine sehr strukturierte Umgebung bringen, wie z. B. in eine psychiatrische oder eine Jugendvollzugseinrichtung
Therapie mit einem Psychologen, der den Kindern dabei hilft, ihr Verhalten zu kontrollieren
Medikamente, besonders, wenn das Kind zudem an ADHS oder Depression leidet – die Behandlung eines dieser Probleme kann auch bei der Verhaltensstörung von Nutzen sein