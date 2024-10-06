Was sind die Symptome einer Verhaltensstörung?

Was sind die Symptome einer Verhaltensstörung?

Die Verhaltensstörung beginnt normalerweise in der späten Kindheit oder frühen Pubertät (Jugendalter).

Kinder mit einer Verhaltensstörung können sich nicht gut in andere Menschen hineinversetzen. Der Arzt kann dabei wie folgt vorgehen:

Sie verhalten sich egoistisch und kümmern sich nicht um die Gefühle anderer.

Sie lügen, betrügen und stehlen

Sie nehmen illegale Drogen.

Sie mobben oder bedrohen andere und sind in Kämpfe verwickelt.

Sie sind grausam zu Tieren.

Sie gehen davon aus, dass andere sie bedrohen und werden aggressiv

Sie laufen von zu Hause weg und schwänzen die Schule.

Sie beschädigen das Eigentum anderer, vor allem durch Brandstiftung

Sie entwickeln kein angemessenes Schuldgefühl.

Manchmal sprechen Kinder mit Verhaltensstörung davon, sich selbst zu töten. Nehmen Sie suizidales Verhalten immer ernst und gehen Sie mit Ihrem Kind sofort zum Arzt oder in eine Notaufnahme.