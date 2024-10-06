Was bedeutet eine Apnoe bei einer Frühgeburt?
Eine Apnoe bei einer Frühgeburt liegt vor, wenn bei einem zu früh geborenen Baby für kurze Zeit die Atmung aussetzt. Diese Atempausen dauern 20 Sekunden oder länger an und treten immer wieder auf.
Eine Frühgeborenen-Apnoe tritt in der Regel auf, wenn der Teil des Gehirns Ihres Babys, der die Atmung kontrolliert, nicht vollständig entwickelt ist.
Etwa 1 von 4 Frühgeborenen leidet an Apnoe.
Die Apnoe wird immer seltener, je mehr Wochen und Monate seit der Geburt vergehen und sich das Gehirn Ihres Babys entwickelt.
Stimulieren Sie die Atmung, indem Sie Ihr Baby vorsichtig berühren.
Manchmal verwenden Ärzte Koffein oder ein CPAP-Gerät oder ein Beatmungsgerät, um die Atmung zu unterstützen.
Was verursacht die Apnoe bei einer Frühgeburt?
Zu den Ursachen der Frühgeborenen-Apnoe zählen:
Der Teil des Gehirns Ihres Babys, der die Atmung kontrolliert, ist nicht vollständig entwickelt.
Der Rachen oder die Atemwege Ihres zu früh geborenen Kindes werden aufgrund schwacher Zungenmuskeln vorübergehend blockiert oder nach vorne gebogen.
Diese Probleme verschwinden, wenn Ihr Baby älter wird und sich Gehirn und Muskeln entwickeln.
Welche Symptome zeigt eine Frühgeborenen-Apnoe?
Es stellen sich u. a. folgende Symptome ein:
Aussetzer in der Atmung des Babys, die 20 Sekunden oder länger anhalten
Bläuliche oder blasse Haut
Wie können Ärzte feststellen, ob mein Baby eine Frühgeborenen-Apnoe hat?
Sie und Ihr Arzt können die Atemaussetzer selbst beobachten. Ihr Baby kann auch einen Monitor tragen, der einen Alarm abgibt, wenn es aufhört zu atmen.
Ärzte können Tests durchführen, um abzuklären, ob die Apnoe nicht durch ein anderes gesundheitliches Problem verursacht wird. Es können folgende Untersuchungen durchgeführt werden:
Bluttests
Urintests
Eine Spinalpunktion
Wie wird die Frühgeborenen-Apnoe behandelt?
Die Ärzte behandeln alle Probleme, die durch die Apnoe verursacht werden.
Ärzte ordnen Ihnen an, Ihr Baby bei einem Atemstillstand sanft zu berühren, um die Atmung zu starten.
Wenn Ihr Baby häufig unter Apnoe leidet:
muss es möglicherweise in die NICU (Neugeborenen-Intensivstation) gebracht werden
kann der Arzt Ihrem Baby Koffein verabreichen, was die Atmung anregt
muss Ihr Baby beim Atmen möglicherweise mit einem Gerät mit kontinuierlicher Überdruckbeatmung (CPAP) oder mit einem Beatmungsgerät unterstützt werden
Wie auch alle anderen Babys sollten Frühgeborene mit Apnoe auf dem Rücken und nicht auf dem Bauch schlafen. Ihr Arzt überprüft, ob Ihr Baby sicher in einem Autositz mitfahren kann.