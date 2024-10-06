Wie können Ärzte feststellen, ob mein Baby eine Frühgeborenen-Apnoe hat?

Wie können Ärzte feststellen, ob mein Baby eine Frühgeborenen-Apnoe hat?

Sie und Ihr Arzt können die Atemaussetzer selbst beobachten. Ihr Baby kann auch einen Monitor tragen, der einen Alarm abgibt, wenn es aufhört zu atmen.

Ärzte können Tests durchführen, um abzuklären, ob die Apnoe nicht durch ein anderes gesundheitliches Problem verursacht wird. Es können folgende Untersuchungen durchgeführt werden: