Mit Anschreien oder Bestrafen helfen Sie Ihrem Kind nicht. Die Ärzte behandeln Ihr Kind folgendermaßen:

Beratung, die das Verhalten bessern hilft (Verhaltenstherapie)

Medikament

Ärzte und Berater können Vorgehensweisen vorschlagen, wie Sie und Ihr Kind mit ADHS umgehen lernen. Vorgehensweisen, die häufig helfen, sind:

Feste Routinen zu Hause und in der Schule

Kleine Belohnungen für gutes Verhalten

Konsequent das Verhalten einfordern, dass Sie von Ihrem Kind erwarten

Gemeinsam mit Lehrern daran arbeiten, die Aufgaben und den Unterricht in der Schule für das Kind zu verkürzen

Ein Kind mit ADHS benötigt in der Schule möglicherweise spezielle Hilfe. In den USA sieht das Bildungsgesetz für Personen mit Behinderungen (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) vor, dass Kinder mit ADHS an öffentlichen Schulen kostenlos und angemessen unterrichtet werden.

Medikamente zur Behandlung von ADHS sind Ritalin® und ähnliche Medikamente, die das Gehirn eigentlich anregen. Nun könnten Sie sagen, dass Ihr Kind bereits mehr als genug angeregt ist. Diese Medikamente regen jedoch die Teile des Gehirns an, die dem Kind dabei helfen, sich zu konzentrieren.

Anregende Substanzen (Stimulanzien) können Nebenwirkungen haben. Beispiele sind:

Schlafstörungen

Appetitlosigkeit (die Kinder essen so wenig, dass sie aufhören zu wachsen)

Erhöhte Herzfrequenz und Bluthochdruck

Um die Nebenwirkungen zu dämpfen, kann Ihr Arzt vorschlagen, die Medikamente nachts oder an den Wochenenden und während der Ferien abzusetzen.