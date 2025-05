Ärzte führen zur Diagnose von Diabetes Bluttests durch, unter anderem zum:

Blutzuckerspiegel

A1c-Spiegel

Es empfiehlt sich, dass Ärzte den Blutzuckerspiegel Ihres Kindes gleich am Morgen messen, bevor es irgendetwas gegessen hat. Diesen Blutzuckerspiegel nennt man den Nüchternblutzucker. Er ist aber nicht immer notwendig.

Wenn sich zu viel Zucker im Körper befindet, bindet sich der Zucker an ein Protein im Blut an und bildet A1c. Durch Messung der A1c-Spiegel kann der Arzt sehen, wie hoch der Blutzuckerspiegel im Körper in den letzten 2 bis 3 Monaten war. Ärzte stellen die Diagnose Diabetes, wenn entweder der Blutzuckerspiegel oder die A1C-Spiegel zu hoch sind.

Manchmal führt der Arzt einen Bluttest durch bevor und nachdem Ihr Kind ein stark zuckerhaltiges Getränk getrunken hat. Dieser Test wird oraler Glukosetoleranztest genannt. Er wird jedoch viel häufiger bei Erwachsenen als bei Kindern durchgeführt.

Manchmal führen die Ärzte Bluttests durch, um festzustellen, ob Ihr Kind an Typ-1-Diabetes oder Typ-2-Diabetes leidet.