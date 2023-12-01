Bei gesunden Kindern verlaufen die Masern in der Regel ohne Probleme. Allerdings können Masern manchmal schwere gesundheitliche Probleme nach sich ziehen:

Lungenentzündung (Pneumonie)

Übermäßige Blutungen (Thrombozytopenie)

Infektion des Gehirns (Enzephalitis), die zu Kopfschmerzen, Krampfanfällen und Koma etwa 2 bis 14 Tage nach Erscheinen des Ausschlags führen kann und dann Hirnschaden oder Tod zur Folge haben kann

In den USA sterben etwa 1 bis 2 von 1000 Kindern, die an Masern erkranken. Außerdem können manche Menschen viele Jahre nach der Maserninfektion ein seltene Gehirnerkrankung erleiden, die subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE) genannt wird, und zu Hirnschäden und Tod führen kann.