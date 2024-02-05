Was sind die Symptome der Hirschsprung-Krankheit?

Es stellen sich u. a. folgende Symptome ein:

Bei Neugeborenen, die innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Geburt keinen Stuhlgang haben

Grünes oder braunes Erbrochenes

Ein geschwollener Bauch

Ablehnung von Nahrung

Wenn nur ein kleiner Teil des Dickdarms eines Kindes blockiert ist, können die Symptome leicht sein und umfassen Folgendes:

Dünnen Stuhl, sogenannten Bleifstiftstuhl

Ein geschwollener Bauch

Keine Gewichtszunahme

Kein Stuhlgang

Kinder mit leichten Symptomen werden möglicherweise erst später in der Kindheit oder in seltenen Fällen als Erwachsene diagnostiziert.

Wenn die Hirschsprung-Krankheit nicht behandelt wird, kann das Kind eine Hirschsprung-Enterokolitis bekommen. Diese kann lebensbedrohlich sein, wenn folgende Symptome auftreten: