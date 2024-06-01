Wie kann der Arzt feststellen, ob mein Kind Hörverlust hat?

Vor der Entlassung aus dem Krankenhaus wird das Gehör eines Neugeborenen untersucht.

Ärzte verwenden ein tragbares Gerät, dass die Schallwellen vom Trommelfell des Babys reflektiert.

Wenn dieses Gerät auf ein Hörproblem hindeutet, führen Ärzte komplexere Tests durch, die:

Die Hirnwellen des Babys beim Abspielen von Geräuschen in jedem Ohr überwachen

Für ältere Kinder, die bereits Fragen beantworten können, können die Ärzte Standardhörtests durchführen.

Wenn die Tests auf ein Hörproblem hindeuten, führen Ärzte zusätzliche Tests durch, um herauszufinden, was den Hörverlust verursacht. Sie prüfen auch, wie gut sich die Sprachfertigkeiten Ihres Kindes entwickeln.