Kinder können mit Hörproblemen geboren werden oder diese später entwickeln.
Bei Neugeborenen beruht ein Hörschaden meist auf einem Geburtsfehler.
Bei Kindern, die vorher gut hörten, sind die häufigsten Ursachen Ohrinfektionen und zu viel Ohrenschmalz im Ohr.
Säuglinge mit Hörverlust reagieren nicht auf Geräusche.
Ältere Kinder können Schwierigkeiten beim Erlernen des Sprechens haben.
Das Gehör von Neugeborenen wird routinemäßig überprüft.
Der Arzt wird die Ursache des Hörverlusts behandeln.
Wenn die Ursache des Hörverlusts nicht behandelt werden kann, kann Ihr Kind ein Hörgerät oder eine Operation zum Einsatz eines Cochlea-Implantats benötigen.
Was verursacht Hörverlust bei Kindern?
Die häufigsten Ursachen für Hörverlust hängen vom Alter des Kindes ab.
Bei Neugeborenen ist die häufigste Ursache:
Ein Geburtsfehler (wird von den Eltern auf das Kind übertragen)
Bei Säuglingen und Kindern sind die häufigsten Ursachen:
Ohrinfektionen mit Flüssigkeit (Sekret) im Ohr
Ansammlung von Ohrenschmalz
Bei älteren Kindern sind andere Ursachen u. a.:
Eine Kopfverletzung
Lärm
Bestimmte Infektionen
Bestimmte Medikamente
Im Ohr feststeckende Gegenstände
Was sind die Symptome von Hörverlust bei Kindern?
Symptome schwerwiegenden Hörverlusts
Keine Reaktion auf Geräusche
Schwierigkeiten, deutlich zu sprechen oder wie erwartet mit dem Sprechen zu beginnen
Symptome eines leichten bis mittleren Hörverlusts
Sie scheinen Menschen zu ignorieren, die mit ihnen sprechen.
Zuhause gut hören und sprechen können, nicht aber draußen oder in der Schule, aufgrund der Hintergrundgeräusche in öffentlichen Plätzen
Wie kann der Arzt feststellen, ob mein Kind Hörverlust hat?
Vor der Entlassung aus dem Krankenhaus wird das Gehör eines Neugeborenen untersucht.
Ärzte verwenden ein tragbares Gerät, dass die Schallwellen vom Trommelfell des Babys reflektiert.
Wenn dieses Gerät auf ein Hörproblem hindeutet, führen Ärzte komplexere Tests durch, die:
Die Hirnwellen des Babys beim Abspielen von Geräuschen in jedem Ohr überwachen
Für ältere Kinder, die bereits Fragen beantworten können, können die Ärzte Standardhörtests durchführen.
Wenn die Tests auf ein Hörproblem hindeuten, führen Ärzte zusätzliche Tests durch, um herauszufinden, was den Hörverlust verursacht. Sie prüfen auch, wie gut sich die Sprachfertigkeiten Ihres Kindes entwickeln.
Wie behandeln Ärzte Hörverlust bei Kindern?
Der Arzt wird, falls möglich, die Ursache des Hörverlusts behandeln. Der Arzt Ihres Kindes kann:
Medikamente zur Behandlung einer Infektion verabreichen
Ohrenschmalz entfernen
Falls die Ursache des Hörverlusts Ihres Kindes nicht behoben werden kann, schlägt der Arzt ggf. Folgendes vor:
Ein Hörgerät
Spezielles Sprach- und Kommunikationstraining, einschließlich Zeichensprache
Cochlea-Implantat
Hörgeräte sind auch für Babys und Kleinkinder erhältlich.
Ein Cochlea-Implantat ist ein Gerät, das durch elektrische Signale beim Hören hilft. Es wird operativ eingesetzt.