Was ist eine nekrotisierende Enterokolitis (NEC)?
Die nekrotisierende Enterokolitis (NEC) ist eine lebensbedrohliche Erkrankung bei Neugeborenen, bei der sich Teile der Darmschleimhaut entzünden und absterben.
Eine NEC tritt am häufigsten bei Babys auf, die zu früh geboren wurden oder sehr krank sind.
Ihr Baby kann einen geschwollenen Bauch haben, sich erbrechen und blutigen Stuhl haben.
Eine NEC wird behandelt, indem die Nahrungsaufnahme eingestellt wird, ein Schlauch in den Magen zur Absaugung gelegt wird und das Neugeborene mit Nahrung und Antibiotika über eine Vene (intravenös) versorgt wird.
Eine NEC ist lebensbedrohlich, aber etwa 3 von 4 Babys überleben.
Nach einer NEC haben Babys einen verengten Darm und müssen operiert werden.
Wodurch wird eine NEC verursacht?
Ärzte wissen nicht genau, was eine NEC verursacht, aber wahrscheinlich geht diese mit Folgendem einher:
Schlechte Durchblutung des Darms
Die schlechte Durchblutung führt dazu, dass normale Bakterien im Darm die Darmschleimhaut angreifen. Die Schleimhaut entzündet sich und blutet.
Der größte Risikofaktor für eine NEC ist:
Ihr Baby kommt zu früh auf die Welt (Frühgeburt).
Weitere Faktoren, die das Risiko für eine NEC erhöhen, sind unter anderem:
Ihre Fruchtblase ist zu früh geplatzt (vorzeitiger Blasensprung) und Ihr Baby hat sich infiziert.
Das Baby ist zu klein (zu leicht für das Schwangerschaftsalter).
Das Baby ist vor, während oder nach der Geburt schlecht durchblutet und erhält zu wenig Sauerstoff (perinatale Asphyxie).
Angeborene Fehlbildungen des Herzens
Was sind die Symptome einer NEC?
Babys mit einer NEC sehen in der Regel sehr krank aus. In der Regel leiden sie zudem an:
Einer Schwellung im Bauchraum
Schlechte Nahrungsaufnahme
Erbrechen von Blut oder grüner, gelber oder roter Flüssigkeit
Blut im Stuhl
Was sind die Komplikationen einer NEC?
Eine NEC kann sich auf die gesamte Darmwand auswirken und Folgendes verursachen:
Loch im Darm (Darmperforation)
Flüssigkeit und Bakterien sickern aus dem Loch in den Bauch Ihres Kindes und verursachen eine schwere Infektion, die Bauchfellentzündung (Peritonitis) genannt wird.
Nachdem eine NEC abgeheilt ist, kann der Darm Ihres Kindes an einigen Stellen vernarbt sein. Nach ein paar Monaten kann die Vernarbung zum Teil den Darm verschließen und dadurch die verdaute Nahrung nicht passieren lassen (Darmverschluss).
Wie können Ärzte feststellen, ob mein Baby eine NEC hat?
Ärzte vermuten eine NEC anhand der Symptome Ihres Babys. Diese Vermutung können Sie durch folgende Tests bestätigen:
Röntgenaufnahmen des Bauchraums Ihres Babys
Wie wird eine NEC behandelt?
Eine NEC wird behandelt durch:
Einstellung der normalen Ernährung, damit der Darm in Ruhe abheilen kann
Intravenöse Verabreichung von Nahrung und Flüssigkeiten
Einführung eines Absaugschlauchs in den Magen Ihres Babys, um Verdauungssäfte herauszusaugen und diese aus dem entzündeten Bereich zu entfernen
Intravenös verabreichte Antibiotika
Operation, wenn bei Ihrem Baby im Darm ein Loch entstanden ist
Wenn der Darm Ihres Babys an einer Stelle verengt ist und Narben hat, wird später eine Operation durchgeführt, um diesen engen Abschnitt zu entfernen.
Wie kann verhindert werden, dass mein Baby eine NEC bekommt?
Die folgenden Maßnahmen können einer NEC vorbeugen helfen:
Ernährung Ihres unreifen Babys mit Muttermilch anstatt mit Säuglingsnahrung
Vermeidung von hochkonzentrierter Säuglingsnahrung
Vermeidung von niedrigem Sauerstoffgehalt im Blut Ihres Babys (das Krankenhaus überwacht dies)