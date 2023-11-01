Ärzte wissen nicht genau, was eine NEC verursacht, aber wahrscheinlich geht diese mit Folgendem einher:

Schlechte Durchblutung des Darms

Die schlechte Durchblutung führt dazu, dass normale Bakterien im Darm die Darmschleimhaut angreifen. Die Schleimhaut entzündet sich und blutet.

Der größte Risikofaktor für eine NEC ist:

Ihr Baby kommt zu früh auf die Welt (Frühgeburt).

Weitere Faktoren, die das Risiko für eine NEC erhöhen, sind unter anderem: