Was ist eine okkulte Bakteriämie?

Was ist eine okkulte Bakteriämie?

Eine okkulte Bakteriämie entsteht, wenn Bakterien im Blut sind, aber bisher mit Ausnahme von Fieber noch keine Krankheit oder Symptome ausgelöst haben.

Eine okkulte Bakteriämie entsteht bei Babys und Kleinkindern unter 3 Jahren. Später verursacht eine Bakteriämie immer Symptome.