Was ist eine okkulte Bakteriämie?
Eine okkulte Bakteriämie entsteht, wenn Bakterien im Blut sind, aber bisher mit Ausnahme von Fieber noch keine Krankheit oder Symptome ausgelöst haben.
Eine okkulte Bakteriämie entsteht bei Babys und Kleinkindern unter 3 Jahren. Später verursacht eine Bakteriämie immer Symptome.
Bei einer okkulten Bakteriämie hat Ihr Baby oder Kleinkind Fieber, sieht aber ansonsten gesund aus
Ärzte führen Bluttests auf eine okkulte Bakteriämie durch.
Impfungen (Spritzen, die gesunde Kinder nötig haben, um sie vor Infektionen zu schützen) können ebenfalls einer okkulten Bakteriämie vorbeugen helfen.
Ärzte behandeln eine okkulte Bakteriämie mit Antibiotika.
Ohne Behandlung kann sich eine Bakteriämie zu einer schweren Erkrankung ausbilden.
Was verursacht eine okkulte Bakteriämie?
Bestimmte Arten von Bakterien lösen eine okkulte Bakteriämie aus. Kinder, die alle notwendigen Impfungen für Kinder erhalten, sind in der Regel vor einer okkulten Bakteriämie geschützt.
Kinder sind anfälliger für eine okkulte Bakteriämie, wenn sie:
Nicht alle Impfungen erhalten haben
Sie haben ein geschwächtes Immunsystem.
Was sind die Symptome einer okkulten Bakteriämie?
Das einzige Symptom ist:
Fieber über 38,9 °C
Ein Baby oder Kleinkind, das andere Symptome (z. B. Husten, Halsweh oder Nasenausfluss) hat, leidet an einer richtigen Infektion, nicht an einer okkulten Bakteriämie.
Wie wird festgestellt, ob mein Kind eine okkulte Bakteriämie hat?
Zur Diagnosestellung einer okkulten Bakteriämie Ärzte machen das Folgende:
Bluttests
Ärzte könnten andere Tests auf bakterielle oder virale Infektionen durchführen, wie z. B.:
Urintests
Spinalpunktion (Lumbalpunktion), bei der der Arzt mit einer Nadel eine Probe aus der Flüssigkeit um das Rückenmark herum entnimmt
Röntgenaufnahme des Brustkorbs
Nasenabstrich, um auf eine Virusinfektion zu testen
Das Alter des Kindes ist entscheidend. Babys unter 3 Monaten können mehr Tests benötigen und müssen während der Tests länger im Krankenhaus bleiben. Ärzte können manchmal nicht mit einer körperlichen Untersuchung allein feststellen, ob sehr kleine Säuglinge an einer okkulten Bakteriämie leiden oder eine schwere bakterielle Infektion haben.
Wie wird eine okkulte Bakteriämie behandelt?
Ärzte behandeln eine okkulte Bakteriämie mit Antibiotika. Ihr Kind könnte auch fiebersenkende Mittel, wie z. B. Paracetamol, erhalten. Säuglinge unter 3 Monaten, die mit Fieber nach Hause entlassen werden, sollten innerhalb von 24 bis 48 Stunden wieder von einem Arzt untersucht werden.