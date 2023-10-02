HWIs werden durch Bakterien verursacht, die in die Blase und Nieren eindringen. In der Regel gelangen Bakterien von der Haut in den Körper durch die Harnröhre (die Röhre, die den Urin aus der Blase nach außen führt).

HWIs treten eher auf, wenn Ihr Kind einen Geburtsfehler im Harntrakt hat. Geburtsfehler halten den Urin häufig davon ab, normal abzufließen. Urin, der nicht normal abfließt, ist wie stehendes Wasser und führt leichter zu Infektionen. Wenn ein Geburtsfehler nicht behandelt wird, können sich später schwere Nierenprobleme entwickeln.

Neugeborene können sehr krank werden, wenn sich eine HWI durch das Blut auf den Rest des Körpers ausbreitet (das wird Sepsis genannt).