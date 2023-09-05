Asthma ist eine Lungenerkrankung, die dazu führt, dass sich die Atemwege verengen und damit die Atmung erschwert wird. Asthma beginnt häufig in der Kindheit, besonders vor dem 5. Lebensjahr.

Viele alltägliche Dinge können Asthmaanfälle auslösen, z. B. eine Erkältung, Allergien oder das Einatmen von Staub

Bei einem Asthmaanfall kann Ihr Kind eine Keuchatmung haben oder sich kurzatmig fühlen.

Ärzte verschreiben Medikamente für Ihr Kind, die es während eines Asthmaanfalls nehmen soll und manchmal auch Medikamente zur Vorbeugung vor Asthmaanfällen

Bei einigen Kindern hören die Asthmaanfälle auf, wenn sie erwachsen sind

Nicht jede Keuchatmung bei Kindern wird durch Asthma verursacht.

Bei einem Asthmaanfall geschehen 2 Dinge:

Die Muskeln um die Atemwege ziehen sich zusammen.

Die Atemwege schwellen an und füllen sich mit zähflüssigem Schleim.

Deshalb verengen sich die Atemwege Ihres Kindes und erschweren dessen Atmung.