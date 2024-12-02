Was ist eine postpartale Depression?

Bei einer Wochenbettdepression kommt es im ersten Jahr nach der Geburt zu einem Gefühl tiefer Trauer, die mehr als 2 Wochen anhält.

In den ersten Tagen nach der Geburt kommt es häufig zu Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit – diese Gefühle sind normal und verschwinden in der Regel innerhalb von 2 Wochen wieder.

Eine Wochenbettdepression hingegen ist eine ernstere Stimmungsveränderung, die wochen- oder monatelang anhalten kann.

Sie haben Probleme, alltägliche Tätigkeiten auszuführen, und verlieren möglicherweise das Interesse an Ihrem Baby.

Etwa 1 von 10 Frauen bekommt eine Wochenbettdepression.

Diese kann selbst dann auftreten, wenn Sie nie an Depressionen litten.

Wird eine Wochenbettdepression nicht behandelt, kann sie über Monate oder Jahre hinweg anhalten.

Eine Wochenbettdepression wird mit Antidepressiva und Therapie behandelt.

Gehen Sie sofort ins Krankenhaus, wenn Sie an Selbstmord denken oder gewalttätige Gedanken haben und z. B. Ihrem Baby wehtun möchten.