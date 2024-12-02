Was ist eine postpartale Depression?
Bei einer Wochenbettdepression kommt es im ersten Jahr nach der Geburt zu einem Gefühl tiefer Trauer, die mehr als 2 Wochen anhält.
In den ersten Tagen nach der Geburt kommt es häufig zu Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit – diese Gefühle sind normal und verschwinden in der Regel innerhalb von 2 Wochen wieder.
Eine Wochenbettdepression hingegen ist eine ernstere Stimmungsveränderung, die wochen- oder monatelang anhalten kann.
Sie haben Probleme, alltägliche Tätigkeiten auszuführen, und verlieren möglicherweise das Interesse an Ihrem Baby.
Etwa 1 von 10 Frauen bekommt eine Wochenbettdepression.
Diese kann selbst dann auftreten, wenn Sie nie an Depressionen litten.
Wird eine Wochenbettdepression nicht behandelt, kann sie über Monate oder Jahre hinweg anhalten.
Eine Wochenbettdepression wird mit Antidepressiva und Therapie behandelt.
Gehen Sie sofort ins Krankenhaus, wenn Sie an Selbstmord denken oder gewalttätige Gedanken haben und z. B. Ihrem Baby wehtun möchten.
Wodurch wird eine postpartale Depression verursacht?
Eine Wochenbettdepression kann durch den plötzlichen Abfall des Hormonspiegels nach der Geburt verursacht werden.
Viele Frauen haben keine Risikofaktoren. Eine Wochenbettdepression ist jedoch in den folgenden Fällen wahrscheinlicher:
Sie litten vor oder während der Schwangerschaft an einer Depression – informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie eine Depression hatten, bevor Sie schwanger wurden
Sie hatten eine Wochenbettdepression bei einer früheren Schwangerschaft.
Sie leiden an Traurigkeit oder Depression während Ihrer Periode oder während der Einnahme von Verhütungsmitteln.
Sie haben Familienmitglieder, die an Depressionen leiden
Sie fühlen sich von Dingen wie Geld- oder Eheproblemen gestresst.
Ihnen fehlt es an Unterstützung seitens des Lebenspartners oder der Familienmitglieder.
Sie hatten Probleme im Zusammenhang mit der Schwangerschaft, wie z. B. eine Frühgeburt oder ein Kind mit Geburtsschäden
Sie waren nicht sicher, ob Sie ein Baby wollten (z. B. ungeplante Schwangerschaft)
Was sind die Symptome einer postpartalen Depression?
Häufige Symptome:
Übermäßige Traurigkeit
Weinen
Stimmungsschwankungen
Leicht reizbar sein
Fehlendes Interesse an Ihrem Baby
Zudem können Betroffene die folgenden Symptome wahrnehmen:
Extreme Müdigkeit
Schlafveränderungen, wie zu viel oder zu wenig Schlaf
Angstgefühl oder Panikattacken
Schwierigkeiten bei der Ausführung alltäglicher Tätigkeiten, wie z. B. Duschen
Unnötige Sorgen um Ihr Baby
Gefühle der Hoffnungslosigkeit oder Wertlosigkeit
Schuldgefühle wegen dieser Gefühle
Was ist eine postpartale Psychose?
Psychose bedeutet, dass Sie den Bezug zur Realität verlieren. Dies kann bei einer besonders schweren Wochenbettdepression passieren. Sie können Halluzinationen haben oder sich sehr seltsam benehmen. Möglicherweise wollen Sie sich selbst oder Ihr Baby verletzen.
Wann sollte ich wegen einer Wochenbettdepression zum Arzt gehen?
Sie sollten Ihren Arzt aufsuchen, wenn Folgendes eintritt:
Sie fühlen sich traurig und haben nach der Geburt Ihres Kindes länger als 2 Wochen Probleme damit, Ihren alltäglichen Aktivitäten nachzugehen
Sie denken daran, sich selbst oder Ihr Baby zu verletzen
Freunde und Familienangehörige haben bemerkt, dass Sie depressiv sind oder es Ihnen schwerfällt, mit der neuen Situation zurechtzukommen
Woran erkennt der Arzt, dass ich an einer postpartalen Depression leide?
Der Arzt diagnostiziert eine Wochenbettdepression, indem er Ihnen Fragen stellt.
Manchmal führen Ärzte auch Bluttests durch, um festzustellen, ob es ein weiteres Problem wie etwa eine Schilddrüsenerkrankung gibt, die Ihre Symptome verursacht.
Wie wird eine postpartale Depression behandelt?
Eine postpartale Depression wird wie folgt behandelt:
Antidepressiva
Psychotherapie
Wenn Ihre Depression sehr schwer ist oder Sie eine postpartale Psychose haben, müssen Sie möglicherweise im Krankenhaus behandelt werden. Häufig kann Ihr Baby bei Ihnen bleiben. Eine postpartale Psychose wird mit Antipsychotika und Antidepressiva behandelt.
Wenn Sie stillen, setzen die Ärzte Medikamente ein, die für Ihr Baby sicher sind.
Wie kann eine Wochenbettdepression verhindert werden?
Um eine Wochenbettdepression zu verhindern, können Sie Folgendes versuchen:
Sich so viel wie nur möglich ausruhen, indem Sie z. B. ein Nickerchen machen, wenn das Baby schläft
Andere Familienmitglieder und Freunde um Hilfe bitten
Mit Ihrem Partner, Ihrer Familie oder Ihren Freunden über Ihre Gefühle sprechen
Sich jeden Tag duschen und anziehen
Das Haus so oft wie möglich verlassen – Spaziergänge machen, Freunde treffen oder Besorgungen machen
Zeit allein mit Ihrem Partner verbringen
An einer Selbsthilfegruppe teilnehmen, um mit anderen Müttern zu sprechen
Erkennen, dass Müdigkeit, Zweifel und Konzentrationsschwierigkeiten für junge Mütter normal sind und vorübergehen werden