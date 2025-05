Was ist eine bakterielle Vaginose (BV)?

Was ist eine bakterielle Vaginose (BV)?

BV ist eine häufig auftretende Scheideninfektion, die ausbricht, wenn sich gute und schlechte Bakterien (Keime) in Ihrer Scheide nicht im Gleichgewicht befinden. Ihre Scheide enthält normalerweise viele verschiedene Arten von Bakterien. Die meisten sind gute Bakterien. Die guten Bakterien sorgen für ein gesundes Klima in Ihrer Scheide, indem sie das Wachstum schlechter Bakterien beschränken. Wenn Sie BV haben, sinkt die Zahl der guten Bakterien und die Menge an schlechten Bakterien steigt.