Tritt gewöhnlich in den letzten 2 bis 3 Schwangerschaftswochen auf.

Macht sich als rote, unregelmäßig geformte und leicht erhöhte Flecken bemerkbar, manchmal mit kleinen Bläschen in der Mitte

Tritt zuerst am Bauch auf und breitet sich von dort auf Oberschenkel, Gesäß und manchmal die Arme aus

Tritt häufig in der ersten Schwangerschaft auf und erscheint in darauf folgenden Schwangerschaften in der Regel nicht mehr.