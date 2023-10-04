Was ist ein chirurgischer Eingriff zur Gewichtsabnahme?
Ein chirurgischer Eingriff zur Gewichtsabnahme ist eine Operation am Magen oder Darm (oder beidem), um Ihnen zu helfen, Gewicht zu verlieren. Sie wird auch bariatrische Operation genannt.
Ärzte empfehlen manchmal Menschen mit Adipositas einen solchen chirurgischen Eingriff zur Gewichtsabnahme, besonders, wenn die Adipositas mit gesundheitlichen Problemen einhergeht.
Es gibt viele verschiedene chirurgische Eingriffe dafür.
Nach dem chirurgischen Eingriff müssen Sie aber trotzdem immer noch Ihre Gewohnheiten in Bezug auf das, was und wie viel Sie essen, umstellen.
Ein chirurgischer Eingriff zur Gewichtsabnahme kann die gewichtsbedingten gesundheitlichen Probleme wie Diabetes verbessern.
Ein chirurgischer Eingriff zur Gewichtsabnahme kann effektiver als eine Diät sein, geht aber auch mit höheren Nebenwirkungen einher.
Um für einen chirurgischen Eingriff zur Gewichtsabnahme infrage zu kommen, müssen Sie:
Bereits andere Methoden zur Gewichtsreduktion erfolglos versucht haben
Körperlich und geistig in der Lage sein, sich dem Eingriff zu unterziehen
Nach dem chirurgischen Eingriff die Anweisungen des Arztes darüber, was Sie essen und wie viel Sport Sie machen sollten und zu welchen Nachsorgeuntersuchungen Sie erscheinen müssen, strikt befolgen
Wie führen Ärzte einen chirurgischen Eingriff zur Gewichtsabnahme durch?
Wenn Sie Ihr Essen hinunterschlucken, landet es zuerst in Ihrem Magen. Der Magen verdaut das Essen vor und befördert es dann weiter in den Darm. Der Darm verdaut die Nahrung zu Ende und führt die Nährstoffe daraus dem Körper zu. Mit einem chirurgischem Eingriff zur Gewichtsabnahme wird eines oder beides der Folgenden vorgenommen:
Ihr Magen wird verkleinert, um die Menge an Essen, die Sie aufnehmen können, zu begrenzen.
Es wird ein Teil des Darms umgangen, damit weniger Nährstoffe von Ihrem Körper aufgenommen (resorbiert) werden kann.
Zu den häufigsten chirurgischen Eingriffen zur Gewichtsabnahme zählen:
Schlauchmagen (Sleeve-Gastrektomie): Es wird ein Teil Ihres Magens entfernt und übrig bleibt ein dünner, schmaler Schlauch.
Magenbypass: Hier wird eine kleine Tasche im Magen geformt, die mit dem mittleren Teil Ihres Dünndarms verbunden wird.
Anpassbares Magenband: Hier wird zur Verkleinerung Ihres Magens ein Band um den Magen gelegt.
Ein Magenbypass ist der häufigste chirurgische Eingriff. Nach dem chirurgischen Eingriff kann Ihr Magen nur noch kleine Mengen an Nahrung aufnehmen. Essen, das vom Magen weiterbefördert wird, umgeht den ersten Teil des Dünndarms.
Ihr Arzt wird Ihnen die Art von chirurgischem Eingriff zur Gewichtsabnahme empfehlen, die sich am besten für Sie eignet.
Ärzte können chirurgische Eingriffe zur Gewichtsabnahme auch mit einem Laparoskop vornehmen. Anstelle Ihren Bauch aufzuschneiden, führt der Arzt hier einen Betrachtungsschlauch (Laparoskop) und chirurgische Instrumente durch kleine Einschnitte in Ihren Bauch ein. Eine Laparoskopie ist im Allgemeinen sicherer und man erholt sich auch schneller davon als mit einem üblichen (offenen) Eingriff.
Umgehen eines Teils des Verdauungstrakts
Beim Magenbypass wird ein Teil des Magens vom restlichen Magen abgesondert und zu einer kleinen Magentasche geformt. Die Tasche wird mit dem unteren Teil des Dünndarms verbunden.
Einfügen eines Magenbands
Bei einem verstellbaren Magenband wird ein verstellbares Band um den oberen Teil des Magens angebracht. Damit können Ärzte die Größe des Durchgangs für Nahrung durch den Magen nach Bedarf anpassen.
Welche Diät sollte ich nach einem chirurgischen Eingriff zur Gewichtsabnahme einhalten?
Es kann sein, dass Sie 4 Wochen warten müssen, bis Sie wieder feste Nahrung zu sich nehmen können. In den ersten 2 Wochen trinken Sie Proteingetränke. In den nächsten 2 Wochen dürfen Sie weiche, breiige oder pürierte Nahrung zu sich nehmen.
Wenn Sie anfangen, wieder feste Nahrung zu sich zu nehmen, kann Ihnen der Arzt empfehlen:
Nahrung nur in kleinen Portionen zu verzehren
Das Essen sorgfältig zu kauen
Fetthaltige und zuckerreiche Nahrungsmittel wie Fast Food, Kuchen und Kekse zu meiden
Kleine Mahlzeiten zu essen
Nicht gleichzeitig während des Essens von fester Nahrung trinken
Ein kleinerer Magen hilft zwar dabei, weniger zu essen, aber einige Menschen essen trotzdem noch zu viel. Sie trinken viele Shakes oder andere kalorienreiche Getränke. Andere essen auch dann noch weiter, wenn sie gesättigt sind, und dehnen dadurch mit der Zeit ihren kleineren Magen aus. Auch nach einem chirurgischen Eingriff müssen Sie aktiv kontrollieren, was Sie essen, damit Sie an Gewicht verlieren und nicht wieder zunehmen.
Zudem kommt, dass Sie jetzt die Nahrung nicht mehr normal aufnehmen können und daher darauf achten müssen, dass Sie ausreichend Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und andere wichtige Nährstoffe zu sich nehmen.
Die eigenen Essgewohnheiten umzustellen kann sehr schwer sein. Beratungen oder Selbsthilfegruppen können helfen.
Was sind die Vorteile eines chirurgischen Eingriffs zur Gewichtsabnahme?
Ein chirurgischer Eingriff zur Gewichtsabnahme kann Sie dabei unterstützen, Gewicht zu verlieren, das Sie mit einer Diät nicht verlieren würden. Außerdem verlieren Sie mit einem chirurgischen Eingriff viel mehr Gewicht als mit einer Diät.
Ein Gewichtsverlust kann dabei helfen, gewichtsbedingte gesundheitliche Probleme zu behandeln, einschließlich:
Herzprobleme
Wie sicher ist der chirurgische Eingriff zur Gewichtsabnahme?
Mit jedem chirurgischen Eingriff besteht das Risiko von:
Infektionen nahe an der Eingriffsstelle
Blutgerinnsel in Ihrer Lunge
Lungenentzündung (Pneumonie)
Chirurgische Eingriffe zur Gewichtsabnahme tragen zusätzlich ein geringes Risiko für:
Blockierter Darm
Flüssigkeitsaustritt aus einer der operativ hergestellten Verbindungen, die zu Infektionen im Bauch führen können
Blutungen aus dem Magen oder Darm oder im Bauchbereich
Probleme mit Gallensteinen oder der Gallenblase
Nierensteine
Unzureichende Nährstoffzufuhr über Ihre Nahrung
Tod
Wegen dieser Risiken führen Ärzte einen chirurgischen Eingriff zur Gewichtsabnahme nur bei Personen mit schwerer Adipositas durch, oder bei Personen, die stark übergewichtig sind und schwere damit einhergehende gesundheitliche Probleme haben. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die Risiken eines chirurgischen Eingriffs.
Rufen Sie Ihren Arzt sofort an, wenn Sie Anzeichen einer Infektion um Ihre Wunde herum haben, wie etwa:
Rötungen
Starke Schmerzen
Schwellungen
Üblen Geruch
Nässen
Rufen Sie Ihren Arzt sofort an, wenn Sie folgende Warnzeichen nach dem chirurgischen Eingriff haben, wie etwa:
Starke Bauchschmerzen
Fieber oder Schüttelfrost
Erbrechen
Blutung
Schnelle Herzfrequenz oder Herzstolpern
Durchfall
Dunklen, teerartigen, übelriechenden Stuhl
Kurzatmigkeit
Schwitzen
Plötzliche Blässe
Schmerzen im Brustkorb