Wie führen Ärzte einen chirurgischen Eingriff zur Gewichtsabnahme durch?

Wenn Sie Ihr Essen hinunterschlucken, landet es zuerst in Ihrem Magen. Der Magen verdaut das Essen vor und befördert es dann weiter in den Darm. Der Darm verdaut die Nahrung zu Ende und führt die Nährstoffe daraus dem Körper zu. Mit einem chirurgischem Eingriff zur Gewichtsabnahme wird eines oder beides der Folgenden vorgenommen:

Ihr Magen wird verkleinert, um die Menge an Essen, die Sie aufnehmen können, zu begrenzen.

Es wird ein Teil des Darms umgangen, damit weniger Nährstoffe von Ihrem Körper aufgenommen (resorbiert) werden kann.

Zu den häufigsten chirurgischen Eingriffen zur Gewichtsabnahme zählen:

Schlauchmagen (Sleeve-Gastrektomie): Es wird ein Teil Ihres Magens entfernt und übrig bleibt ein dünner, schmaler Schlauch.

Magenbypass: Hier wird eine kleine Tasche im Magen geformt, die mit dem mittleren Teil Ihres Dünndarms verbunden wird.

Anpassbares Magenband: Hier wird zur Verkleinerung Ihres Magens ein Band um den Magen gelegt.

Ein Magenbypass ist der häufigste chirurgische Eingriff. Nach dem chirurgischen Eingriff kann Ihr Magen nur noch kleine Mengen an Nahrung aufnehmen. Essen, das vom Magen weiterbefördert wird, umgeht den ersten Teil des Dünndarms.

Ihr Arzt wird Ihnen die Art von chirurgischem Eingriff zur Gewichtsabnahme empfehlen, die sich am besten für Sie eignet.

Ärzte können chirurgische Eingriffe zur Gewichtsabnahme auch mit einem Laparoskop vornehmen. Anstelle Ihren Bauch aufzuschneiden, führt der Arzt hier einen Betrachtungsschlauch (Laparoskop) und chirurgische Instrumente durch kleine Einschnitte in Ihren Bauch ein. Eine Laparoskopie ist im Allgemeinen sicherer und man erholt sich auch schneller davon als mit einem üblichen (offenen) Eingriff.

Umgehen eines Teils des Verdauungstrakts