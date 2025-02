Die Behandlung der Sichelzellanämie dient Folgendem:

Vermeidung von Krisen

Kontrolle der Anämie

Linderung der Symptome

Die Sichelzellanämie wird folgendermaßen behandelt:

Medikamente

Folsäure, ein Vitamin, das dem Körper bei der Bildung neuer roter Blutkörperchen hilft

Bei einer Sichelzellkrise ist in der Regel ein Besuch in der Notaufnahme notwendig. Gegebenenfalls muss der Betroffene auch ins Krankenhaus eingewiesen werden. In der Notaufnahme und im Krankenhaus erhält der Patient Folgendes:

Flüssigkeit in die Vene (i.v.)

Schmerzmittel

Bluttransfusionen

Sauerstoff

Behandlung der Erkrankung, die die Krise ausgelöst haben kann, z. B. eine Infektion

Eine Stammzelltransplantation ist eine medizinische Maßnahme, die die Sichelzellanämie bei manchen Patienten heilen kann. Sie ist allerdings sehr gefährlich und wird daher nur in lebensbedrohlichen Situationen verwendet. Eines Tages ist die Sichelzellanämie möglicherweise mithilfe einer Stammzell- oder Gentherapie unbedenklich heilbar.