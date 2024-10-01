Was ist eine Eisenmangelanämie?

Ein Eisenmangel liegt dann vor, wenn zu wenig Eisen im Körper vorhanden ist. Eisen ist in den roten Blutkörperchen.

Eine Anämie ist eine geringe Anzahl von Blutkörperchen, genauer gesagt, gibt es nicht genug rote Blutkörperchen.

Zur Bildung von Hämoglobin, dem Stoff in den roten Blutkörperchen, der den Sauerstoff durch den Körper transportiert, ist Eisen notwendig.

Wenn dafür nicht ausreichend Eisen vorhanden ist, produziert der Körper zu wenige rote Blutkörperchen. Die gebildeten Zellen sind außergewöhnlich klein.