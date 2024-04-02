Was sind die Symptome einer subkonjunktivalen Blutung?

Das einzige Symptom ist:

Das gesamte Auge oder Teile sind gerötet.

Subkonjunktivale Blutung Bild DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Es treten keine Schmerzen oder Probleme mit dem Sehvermögen auf. Sollte es doch dazu kommen, ist dies ein Anzeichen dafür, dass es ein anderes Problem mit Ihren Augen geben könnte.