Was sind Entropium und Ektropium?
Bei Entropium und Ektropium handelt es sich um ein Problem des Augenlids.
Normalerweise schließen sich die oberen und unteren Augenlider fest, um das Auge zu schützen.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
Bei einem Entropium rollt sich eine Seite des Augenlids nach innen, sodass die Wimpern auf dem Auge reiben. Dies kann die Hornhaut schädigen – die durchsichtige Schicht des vorderen Teils der Augenhaut.
MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Bei einem Ektropium rollt sich eine Seite des Augenlids nach außen. In diesem Fall passen das obere und untere Augenlid nicht mehr richtig aufeinander, sodass das Auge nicht vollständig geschlossen werden kann. Dadurch kann das Auge austrocknen.
Wodurch wird ein Entropium oder Ektropium hervorgerufen?
Ein Entropium oder Ektropium kann folgende Ursachen haben:
Zunehmendes Alter – mit den Jahren lockert sich das Gewebe um die Augen
Eine Infektion, Operation oder Verletzung des Auges
Wucherungen am Augenlid
Schwache Muskulatur um das Auge
Angeborene Erkrankung
Was sind die Symptome eines Entropiums und Ektropiums?
Entropium und Ektropium haben ähnliche Symptome:
Fremdkörpergefühl im Auge
Tränende Augen
Rötung der Augen
Schleim und Verkrustungen des Augenlids
Verschwommenes Sehen, wenn das Augenlid die Hornhaut reizt (die klare Schicht auf der Vorderseite des Auges) oder das Auge nicht ganz geschlossen werden kann.
Trockene Augen bei einem Ektropium
Woher weiß der Arzt, ob ich ein Entropium oder Ektropium habe?
Durch Betrachtung der Augen kann der Arzt feststellen, ob ein Ektropium oder Entropium vorliegt.
Wie wird ein Entropium oder Ektropium behandelt?
Ein Entropium oder Ektropium wird folgendermaßen behandelt:
Künstliche Tränenflüssigkeit (Augentropfen, die als echte Tränen fungieren, um das Auge zu befeuchten)
Augensalbe (um das Auge nachts feucht zu halten)
Manchmal werden Augenpflaster oder weiche Kontaktlinsen verwendet, um die Hornhaut zu schützen.
Manchmal wird ein Medikament gespritzt, um die Muskelspannung im Augenlid zu verringern.
Manchmal operative Eingriffe