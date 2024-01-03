Bei Entropium und Ektropium handelt es sich um ein Problem des Augenlids.

Normalerweise schließen sich die oberen und unteren Augenlider fest, um das Auge zu schützen.

Entropium Bild SCIENCE PHOTO LIBRARY

Bei einem Entropium rollt sich eine Seite des Augenlids nach innen, sodass die Wimpern auf dem Auge reiben. Dies kann die Hornhaut schädigen – die durchsichtige Schicht des vorderen Teils der Augenhaut.

Ektropium Bild MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Bei einem Ektropium rollt sich eine Seite des Augenlids nach außen. In diesem Fall passen das obere und untere Augenlid nicht mehr richtig aufeinander, sodass das Auge nicht vollständig geschlossen werden kann. Dadurch kann das Auge austrocknen.