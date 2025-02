Tarsaltunnelsyndrom

Der Schmerz, ein Hauptsymptom des Tarsaltunnelsyndroms, ist normalerweise brennend oder kribbelnd und kann im Stehen, bei Gehen oder beim Tragen bestimmter Schuhe auftreten. Schmerzen im Fußgelenk (vor allem an der Innenseite), die bis in die Zehen ausstrahlen, verschlimmern sich normalerweise beim Gehen und verschwinden in Ruhephasen. Der Schmerz kann auch während Ruhephasen auftreten, wenn die Krankheit fortschreitet.