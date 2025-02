Bei einer Plantarfasziitis kann der Schmerz an jedem Punkt der Faszie auftreten, aber am häufigsten dort, wo die Faszie am Fersenbein ansetzt. Patienten mit plantarer Fasziitis haben häufig besonders starke Schmerzen bei Belastung, z. B. wenn man dem Fuß nach dem Aufstehen belastet. Der Schmerz lässt vorübergehend innerhalb von 5 bis 10 Minuten nach, kann jedoch später am Tag wiederkehren. Oftmals ist er schlimmer, wenn man sich von der Ferse abstößt (wie beim Gehen oder Laufen) und nach Ruhephasen. In diesem Fall strahlen sie von der Ferse unten zu den Zehen aus. Einige Betroffene leiden beim Gehen unter brennenden oder stechenden Schmerzen an der inneren Sohlenkante.

Was ist ein Fersensporn?