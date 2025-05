Nervenschädigung im Fuß

Wechsel des Schuhwerks

Injektionen

Spritzen in die schmerzende Stelle mit einer Kortikosteroid-Betäubungsmittel-Lösung und die richtigen Schuhe, gelegentlich auch eine Orthese (Schuheinlage), können die Symptome lindern. Ruhigstellung und Kälteanwendungen können ebenfalls helfen.

In einigen Fällen können die Schmerzen auch mit einer Kryotherapie (Kälteanwendung) oder Alkoholspritzen in das Neurinom gelindert werden. Schlägt diese Behandlung nicht an, kann das Neurinom operativ entfernt werden. Damit werden zwar meist die Schmerzen vollständig beseitigt, es kann aber auch ein dauerhaftes Taubheitsgefühl in diesem Bereich entstehen.