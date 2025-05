Achillessehnen-Enthesiopathie Von Kent State University College of Podiatric Medicine James C. Connors , DPM , Überprüft/überarbeitet Dez. 2023 DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN

Bei der Achillessehnen-Enthesiopathie kommt es an der Stelle zu Schmerzen, an der die Achillessehne an der Rückseite des Fersenbeins ansetzt.