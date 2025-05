Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania

Beim schnellenden Finger bleibt ein Finger aufgrund einer Sehnenentzündung in einer gekrümmten Stellung fixiert.

(Siehe auch Überblick über Erkrankungen der Hände).

Die Ursache für diese Erkrankung ist nicht bekannt. Sie tritt häufig bei Patienten mit rheumatoider Arthritis oder Diabetes auf. Wiederholte Handbewegungen (z. B. bei Benutzung einer schweren Gartenschere) können ein weiterer Auslöser sein.

Bei einem schnellenden Finger bleibt ein Finger in einer gekrümmten Stellung fixiert. Dies geschieht, wenn sich die Beugesehnen des Fingers entzünden und anschwellen, häufig begleitet von einer deutlich runden, erhobenen Fläche (Knoten) in der Handfläche, die berührungsempfindlich sein kann. Die Entzündung und Schwellung kann Schmerzen in der Handfläche oder am Grundgelenk des Fingers verursachen, insbesondere bei Streckung und Beugung des Fingers.

Schnellender Finger Bild DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Normalerweise schlüpft die Sehne geschmeidig in die Sehnenscheide hinein und wieder heraus, wenn die Finger gebeugt und gestreckt werden. Bei einem schnellenden Finger kann die entzündete Sehne beim Beugen des Fingers zwar aus der Sehnenscheide hinausgleiten, aber wenn sie zu stark geschwollen ist oder sich ein Knoten gebildet hat, kann sie beim Versuch, den Finger zu strecken, nicht wieder richtig hineingleiten. Um den Finger zu strecken, muss man den geschwollenen Bereich in die Sehnenscheide hineinzwängen, indem am Finger gezogen wird; dabei kommt es zu einem plötzlichen Freisetzen und einem schnellenden Gefühl, wie beim Betätigen eines Abzugs.

Die Diagnose des schnellenden Fingers wird aufgrund der Untersuchung von Händen und Fingern gestellt.

Stellung eines schnellenden Fingers