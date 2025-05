Tsutsugamushi-Fieber

Ein Antibiotikum

Zur Behandlung des Tsutsugamushi-Fiebers wird gewöhnlich Doxycyclin (ein Antibiotikum aus der Gruppe der Tetracycline) verabreicht. Patienten nehmen es über den Mund so lange ein, bis sich ihr Zustand bessert und sie 48 Stunden kein Fieber gehabt haben, mindestens jedoch 7 Tage lang. Die Patienten werden mit einer Behandlung rasch gesund.

Auch wenn einige Tetracycline, die länger als 10 Tage eingenommen werden, bei Kindern unter 8 Jahren zu Zahnverfärbungen führen können, werden von der American Academy of Pediatrics und anderen Experten kurze Zyklen (5 bis 10 Tage) von Doxycyclin empfohlen, wobei es zu keiner Zahnverfärbung oder Schwächung des Zahnschmelzes kommt (siehe auch Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Research on doxycycline and tooth staining).