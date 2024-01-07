Zu den Symptomen von Rickettsienpocken, die üblicherweise leichter Art sind, zählen Fieber mit Schüttelfrost und Schwitzen, Kopfschmerzen, Lichtempfindlichkeit, Muskelschmerzen und ein Hautausschlag.
Um die Infektion zu diagnostizieren, testen Ärzte eine Probe des Ausschlags und führen manchmal Bluttests durch.
Rickettsienpocken werden mit einem Antibiotikum behandelt.
Rickettsien sind eine Bakterienart, die nur in einem anderen Organismus überleben kann. Die Rickettsien, die Rickettsiose verursachen, leben in der Regel in Hausmäusen (dem Wirt).
Rickettsienpocken kommen in vielen Gebieten der Vereinigten Staaten sowie in Russland, Korea und Afrika vor. Die Rickettsien werden auf den Menschen übertragen, wenn sie von einer Herbstmilbe (Milbenlarve) oder einer erwachsenen Milbe gebissen werden. Die Milben können die Bakterien auch auf Hausmäuse übertragen.
Symptome der Rickettsienpocken
Die Symptome der Rickettsienpocken sind leicht. Eine kleine knopfartige Wunde, bedeckt von einer schwarzen Kruste (Schorf), bildet sich auf der Bissstelle. Sie entwickelt sich zu einer kleinen Wunde, die eine Narbe hinterlässt, wenn sie abheilt.
Etwa eine Woche später entwickeln sich weitere Symptome. Sie umfassen Fieber mit Schüttelfrost und Schwitzen, Kopfschmerzen, lichtempfindliche Augen, Muskelschmerzen und einen ausgedehnten Ausschlag. Die Lymphknoten in der Nähe sind möglicherweise geschwollen.
Diagnose der Rickettsienpocken
Untersuchung durch den Arzt
Biopsie und Untersuchung des Ausschlags
Bluttests
Die Diagnose dieser Pocken wird basierend auf den Symptomen gestellt.
Um die Diagnose zu bestätigen, führen die Ärzte möglicherweise einen Immunfluoreszenztest durch, für den eine Probe von der betroffenen Haut genutzt wird. Oder sie können die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) einsetzen, um die Bakterien schneller nachzuweisen.
Ärzte können Bluttests durchführen, um Antikörper gegen die Bakterien festzustellen. Ein einmaliger Test ist jedoch nicht ausreichend. Der Test muss 1 bis 3 Wochen später wiederholt werden, um zu kontrollieren, ob sich der Antikörperspiegel erhöht hat. Aus diesem Grund sind Antikörpertests nicht hilfreich, um die Infektion unmittelbar nach der Erkrankung zu diagnostizieren, aber sie können bei der Bestätigung der Diagnose später hilfreich sein.
Behandlung von Rickettsienpocken
Ein Antibiotikum
Rickettsienpocken müssen nicht behandelt werden. Die Behandlung mit dem Antibiotikum Doxycyclin, das 5 Tage lang oral eingenommen wird, verkürzt jedoch die Dauer einiger Symptome.
Vorbeugung gegen Rickettsienpocken
Die Vorbeugung dieser Pocken umfasst die Kontrolle der Mäusepopulation und den Einsatz von Pestiziden, die die Milben töten.
Es kann hilfreich sein, die Umgebung für Mäuse weniger attraktiv zu machen. Zum Beispiel können Holzhaufen, Blattstreu und Abfall entfernt, hohe Gräser abgemäht und Bereiche rund um Wohnhäuser gepflegt werden. Mäuse können sich sonst an diesen Orten gut verstecken und einnisten. Löcher und andere Öffnungen, in denen Mäuse in das Haus gelangen können, sollten blockiert werden. Alle Nahrungsmittel sollten in Behältern aufbewahrt werden, in die Mäuse nicht eindringen können.