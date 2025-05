Murines (endemisches) Fleckfieber

University of Virginia School of Medicine

Murines Fleckfieber ist eine Rickettsiose, die durch Rickettsia typhi und Rickettsia felis verursacht und durch Rattenflöhe verbreitet wird.

Menschen mit mururem Fleckfieber haben Schüttelfrost, Fieber und Kopfschmerzen, worauf sich einige Tage später ein Ausschlag bemerkbar macht.

Um die Infektion zu diagnostizieren, testen Ärzte eine Probe des Ausschlags und führen manchmal Bluttests durch.

Murines Fleckfieber wird mit einem Antibiotikum behandelt.

Rickettsien sind eine Bakterienart, die nur in einem anderen Organismus überleben kann. Die Rickettsien, die zu murinem Fleckfieber führen, leben hauptsächlich auf Ratten und Mäusen (den Wirten).

Murines Fleckfieber kann auf der ganzen Welt auftreten, jedoch sind nicht viele damit infiziert. Die Infektion wird durch Ratten-, Mäuse- und Katzenflöhe auf den Menschen übertragen.

In den Vereinigten Staaten treten die meisten Fälle von murinem Fleckfieber in den vorstädtischen Gebieten von Hawaii, Texas und Kalifornien auf. In diesen US-Bundesstaaten leben die Rickettsien häufig in Opossums und Katzen.

Symptome des murinen Fleckfiebers Ungefähr 6 bis 18 Tage, nachdem die Bakterien in den Körper eingedrungen sind, setzen die Symptome des murinen Fleckfiebers ein. Betroffene leiden an Schüttelfrost, Fieber und Kopfschmerzen. Das Fieber dauert etwa 12 Tage an. Ein paar Tage nach den anderen Symptomen kann ein Ausschlag entstehen. Zuerst tritt er nur an ein paar Stellen auf dem Oberkörper auf, breitet sich jedoch dann auf die Gliedmaßen aus. Das murine Fleckfieber führt nur selten zum Tod. Bei älteren Erwachsenen ist der Tod jedoch wahrscheinlicher.

Diagnose des murinen Fleckfiebers Untersuchung durch den Arzt

Biopsie und Untersuchung des Ausschlags

Bluttests Die Diagnose des murinen Fleckfiebers wird basierend auf den Symptomen gestellt. Um die Diagnose zu bestätigen, führen die Ärzte möglicherweise einen Immunfluoreszenztest durch, für den eine Probe von der betroffenen Haut (Biopsie) entnommen wird. Oder sie können die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) einsetzen, um die Bakterien schneller nachzuweisen. Ärzte können Bluttests durchführen, um Antikörper gegen die Bakterien festzustellen. Ein einmaliger Test ist jedoch nicht ausreichend. Der Test muss 1 bis 3 Wochen später wiederholt werden, um zu kontrollieren, ob sich der Antikörperspiegel erhöht hat. Aus diesem Grund sind Antikörpertests nicht hilfreich, um die Infektion unmittelbar nach der Erkrankung zu diagnostizieren, aber sie können bei der Bestätigung der Diagnose später hilfreich sein.

Behandlung des murinen Fleckfiebers Ein Antibiotikum Die Behandlung von murinem Fleckfieber umfasst in der Regel Doxycyclin (ein Antibiotikum aus der Gruppe der Tetracycline), das geschluckt wird. Patienten nehmen das Antibiotikum ein, bis sich ihr Zustand bessert und sie 48 Stunden kein Fieber gehabt haben, mindestens jedoch 7 Tage lang. Auch wenn einige Tetracycline, die länger als 10 Tage eingenommen werden, bei Kindern unter 8 Jahren zu Zahnverfärbungen führen können, wird ein kurzer Zyklus (5 bis 10 Tage) von Doxycyclin empfohlen, wobei es zu keiner Zahnverfärbung oder Schwächung des Zahnschmelzes kommt (siehe auch Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Research on doxycycline and tooth staining).