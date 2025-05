Andere Arten von Fleckfieber

University of Virginia School of Medicine

Verschiedene Arten von Rickettsien, die von Zecken übertragen werden, verursachen dem Rocky-Mountains-Fleckfieber ähnliche, aber mildere Formen von Fleckfieber. Sie verursachen eine kleine Wunde an der Stelle des Zeckenbisses, geschwollene Lymphknoten in der Nähe der Bissstelle und einen roten Ausschlag.

Es kommt zu Fleckfiebern, wenn eine infizierte Zecke eine Person beißt.

Die Infektion führt zu Fieber, Erschöpfung, Muskelschmerzen und Kopfschmerzen, denen in der Regel ein paar Tage später ein Ausschlag folgt.

Fleckfieber werden mit Antibiotika behandelt.

Die beste Vorbeugung besteht darin, Zeckenbisse zu vermeiden.

Rickettsien sind eine Bakterienart, die nur in einem anderen Organismus überleben kann.

Zu den Fleckfiebern zählen:

Afrikanisches Zeckenbissfieber (afrikanischer Zeckentyphus)

Mittelmeer-Fleckfieber (Boutonneuse-Fieber)

Nordasiatische durch Zecken übertragene Rickettsiose

Fleckfieber durch Queensland-Zecken

Rickettsienpocken

Durch Rickettsia parkeri verursachte Rickettsiose

Wie das Rocky-Mountains-Fleckfieber können andere Fleckfieberarten in den Vereinigten Staaten und anderen Gegenden der Welt auftreten (siehe Tabelle zu einigen Rickettsien- und rickettsienähnlichen Infektionen). Diese Infektionen treten vor allem in Frühling und Sommer auf, wenn adulte Zecken aktiv sind und sich Menschen wahrscheinlich auch in diesen Gebieten befinden. In wärmeren Klimazonen kann die Krankheit das ganze Jahr auftreten. Mittelmeer-Fleckfieber kann im ganzen Jahr im Mittelmeerraum auftreten, weil es von braunen Hundezecken übertragen wird und man sich folglich auch im Haus damit anstecken kann.

Symptome anderer Fleckfieberarten Die Symptome dieser Fleckfieberarten sind ähnlich und in der Regel leichter als das Rocky-Mountains-Fleckfieber. Ungefähr 5 bis 7 Tage nach einem Biss beginnen Fieber, Ermüdung, Muskel- und Kopfschmerzen. Die Augen sind rot und die Betroffenen haben ein allgemeines Krankheitsgefühl. Eine kleine knopfartige Wunde, bedeckt von einer schwarzen Kruste (Schorf), bildet sich auf der Bissstelle. Gewöhnlich sind nahe gelegene Lymphknoten geschwollen. Ungefähr 4 Tage nach Beginn des Fiebers entwickelt sich ein roter Ausschlag auf den Unterarmen, der sich fast auf den ganzen Körper einschließlich der Handflächen und Fußsohlen ausbreitet. Das Fieber dauert gewöhnlich über eine Woche. Wenn sie angemessen behandelt wird, führt diese Infektion selten zu schweren Problemen oder dem Tod. Probleme treten eher bei älteren oder bereits schwerkranken Erwachsenen auf.

Diagnose anderer Fleckfieberarten Untersuchung durch den Arzt

Biopsie und Untersuchung des Ausschlags

Bluttests Die Symptome deuten auf die Diagnose von Fleckfieber hin. Um die Diagnose zu bestätigen, führen die Ärzte möglicherweise einen Immunfluoreszenztest durch, für den eine Probe von der betroffenen Haut (Biopsie) entnommen wird. Oder sie können die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) einsetzen, um die Bakterien schneller nachzuweisen. Ärzte können Bluttests durchführen, um Antikörper gegen die Bakterien festzustellen. Ein einmaliger Test ist jedoch nicht ausreichend. Der Test muss 1 bis 3 Wochen später wiederholt werden, um zu kontrollieren, ob sich der Antikörperspiegel erhöht hat. Aus diesem Grund sind Antikörpertests nicht hilfreich, um die Infektion unmittelbar nach der Erkrankung zu diagnostizieren, aber sie können bei der Bestätigung der Diagnose später hilfreich sein.

Behandlung anderer Fleckfieberarten Ein Antibiotikum Ärzte verschreiben sofort ein Antibiotikum, in der Regel Doxycyclin, wenn sie aufgrund der Symptome und des möglichen Kontakts mit infizierten Zecken ein Fleckfieber vermuten – auch wenn die Ergebnisse von Laboruntersuchungen noch nicht vorliegen. Das Antibiotikum wird 5 Tage lang verabreicht.