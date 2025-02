In seltenen Fällen entwickelt sich bei Personen mit geschwächtem Immunsystem aufgrund einer Erkrankung (wie z. B. Krebs) oder der Anwendung von Medikamenten, die das Immunsystem unterdrücken (Immunsuppressiva), wie beispielsweise Prednison oder andere Kortikosteroide, oder von Präparaten zur Verhinderung der Abstoßung eines transplantierten Organs oder eines Knochenmarktransplantats eine schwere Infektion (Hyperinfektionssyndrom). Dieses Syndrom tritt auch bei AIDS-Patienten auf, allerdings bedeutend seltener, als vielleicht angenommen wird.

Das Hyperinfektionssyndrom führt zu einer umfassenden Erkrankung, die den Darm, die Lunge und die Haut betrifft, also Organe, die am normalen Lebenszyklus des Strongyloides-Wurms beteiligt sind. Es schreitet dann zu einer disseminierten Strongyloidiasis fort, die sich auf andere Gewebe auswirkt, die normalerweise von der Strongyloidose nicht betroffen sind, wie z. B. die Hirn- und Rückenmarkshäute (Meningen), das Gehirn, die Leber oder andere Organe. Strongyloides-Larven tragen unter Umständen Bakterien aus dem Verdauungstrakt mit sich. Wenn die Larven durch den Körper wandern, können diese Bakterien Infektionen in der Blutbahn, im Gehirn und in der Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit, in der Lunge oder an anderen Orten im Körper hervorrufen.