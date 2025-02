Madenwurminfektion

Die Infektion tritt auf, nachdem Madenwurmeier (Ova) verschluckt wurden. Die Larven in den Eiern schlüpfen im Dünndarm und wandern dann zum Dickdarm. Dort reifen sie innerhalb von 2 bis 6 Wochen heran, und die adulten Würmer paaren sich. Nachdem sich die Eier entwickelt haben, wandert der adulte weibliche Wurm zum Rektum und tritt durch den Anus aus, um Eier zu legen. Die Eier werden in einer klebrigen, gallertartigen Substanz, die an der Haut haftet, um den Anus herum deponiert. Von dort können die Eier auf Fingernägel, Kleidung, Bettwäsche, Spielzeug oder Nahrungsmittel übertragen werden. Außerhalb des Körpers können die Eier bei Raumtemperatur bis zu 3 Wochen überleben.

Die Eier gelangen häufig von den Fingern oder von kontaminierten Nahrungsmitteln in den Mund. Kinder können sich immer wieder selbst anstecken, wenn sie ihre Finger, an denen Eier aus ihrer Anusregion haften, in den Mund stecken. Kinder, die am Daumen lutschen, haben ein erhöhtes Risiko für diese Infektion, genauso wie Erwachsene, die mit Kindern leben oder Oral-Analsex praktizieren.