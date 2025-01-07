Eine Herzwurmerkrankung wird durch den Fadenwurm (Nematode) Dirofilaria immitis (Herzwurm des Hundes) oder einen anderen ähnlichen Fadenwurm verursacht.

Eine Herzwurmerkrankung wird durch infizierte Stechmücken auf Menschen übertragen.

Hundeherzwürmer können ihren Lebenszyklus im Menschen nicht abschließen und überleben nur kurze Zeit, sodass es bei Menschen nur selten zu Symptomen kommt.

Wenn der Wurm in die Lunge wandert und dort abstirbt, kann es zu Husten und Schmerzen im Brustkorb kommen.

Die Herzwurmerkrankung wird erkannt, wenn bei einer routinemäßigen Röntgenaufnahme des Brustkorbs ein Knoten in der Lunge identifiziert wird.

Eine Behandlung ist nicht nötig, denn die Infektion verschwindet von selbst.

Helminthen sind parasitäre Würmer, die Menschen und Tiere infizieren können. Es gibt 3 Stämme von Helminthen: Saugwürmer (Trematoden), Bandwürmer (Zetoden) und Fadenwürmer (Nematoden). Dirofilaria immitis ist eine Art Fadenwurm, der als Filarie bezeichnet wird.

Obwohl Menschen mit Herzwürmern des Hundes infiziert werden können, verursacht die Infektion bei Menschen selten Symptome, da die Würmer ihren Lebenszyklus nicht abschließen können und nicht lange überleben.

(Siehe auch Überblick über Parasiteninfektionen.)

Übertragung einer Herzwurmerkrankung Die Herzwurmerkrankung kann übertragen werden, wenn eine infizierte Stechmücke einen Menschen sticht und dabei die Larven des Wurms in der Haut ablegt. Normalerweise sterben die Larven in der Haut ab. Manchmal leben die Larven jedoch lange genug, um in die Bisswunde einzudringen und durch das Blut in die Lunge des Gebissenen zu wandern. Wenn sie in den Blutgefäßen der Lunge absterben, bilden sie eine Geschwulst (Knoten), die auf einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs zu sehen ist. In seltenen Fällen wandern die Larven in Augen, Gehirn oder Hoden und bilden dort Knoten.

Symptome einer Herzwurmerkrankung Larven, die in der Lunge absterben, verursachen nicht zwingend Symptome. Bei einigen Patienten kommt es aber zu Husten und Schmerzen im Brustkorb. Selten wird Blut ausgehustet.

Diagnose einer Herzwurmerkrankung Entnahme und Untersuchung einer Lungengewebeprobe Die Herzwurmerkrankung wird erkannt, wenn bei einer routinemäßigen Röntgenaufnahme des Brustkorbs ein Knoten in der Lunge identifiziert wird. Da der Knoten einem Tumor ähneln kann, wird eine Probe des Knotens entnommen (biopsiert) und unter dem Mikroskop untersucht, um sicherzugehen, dass es sich nicht um eine Krebserkrankung handelt.