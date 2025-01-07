Überblick über Filariosen

Infektionen mit Filarien (Filariosen) werden von bestimmten Fadenwürmern verursacht und betreffen verschiedene Teile des Körpers, je nachdem, um welche Wurmart es sich handelt.

Helminthen sind parasitäre Würmer, die Menschen und Tiere infizieren können. Es gibt 3 Stämme von Helminthen: Saugwürmer (Trematoden), Bandwürmer (Zetoden) und Fadenwürmer (Nematoden). Filarienwürmer sind Fadenwürmer.

Ein Hauptunterschied zwischen Filarienwürmern und anderen Fadenwürmern besteht darin, dass sie über die Bisse infizierter Insekten, wie Kriebelmücken, Hirschmücken und Stechmücken, auf Menschen übertragen werden. Fadenwürmer, die nicht filarial sind, wie Madenwürmer und Hakenwürmer, werden in der Regel übertragen, wenn Menschen die Eier des Parasiten über den Verdauungstrakt aufnehmen. Ein weiterer Unterschied besteht darin, wo im Körper einer Person die adulten Würmer typischerweise leben. Adulte Filarienwürmer leben typischerweise in Geweben und Organen des Lymphsystems (z. B. den Lymphknoten) oder unter der Haut oder in den Augen. Nicht filariale Würmer leben normalerweise im Darm.

Es gibt viele Arten von Filarien, es befallen jedoch nur wenige davon den Menschen. Zu den Arten, die Menschen infizieren, zählen:

Loa Loa (afrikanischer Augenwurm), der Loiasis verursacht

Onchocerca volvulus , der Flussblindheit verursacht (Onchozerkose)

Wuchereria bancrofti , Brugia malayi oder Brugia timori , die lymphatische Filariose verursachen

Dirofilaria immitis, der Dirofilariose (Herzwurmerkrankung) verursacht

Diese Infektionen werden nicht direkt von Person zu Person übertragen.

(Siehe auch Überblick über Parasiteninfektionen.)