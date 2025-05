Herztransplantation

Selbst wenn die Gewebetypen sehr gut übereinstimmen, werden im Gegensatz zu transfundiertem Blut transplantierte Organe für gewöhnlich abgestoßen, wenn nicht zur Vorbeugung gegen solch eine Reaktion bestimmte Maßnahmen ergriffen werden. Eine Abstoßung ist die Folge eines Angriffs des Immunsystems des Empfängers auf das transplantierte Organ, das das Immunsystem als Fremdkörper ansieht. Eine Abstoßung kann leicht und einfach kontrollierbar oder schwerwiegend sein, was zu einer Zerstörung des Organs führt.

Immunsuppressiva sind Medikamente, die das Immunsystem blockieren oder die Immunantwort verlangsamen. Sie müssen eingenommen werden, um eine Abstoßung des Herztransplantats zu verhindern.

Eine Abstoßung, wenn sie auftritt, kann zu Schwäche und einem schnellen oder anderweitig abnorm verändertem Herzrhythmus führen. Kommt es zu einer Abstoßung, kann das transplantierte Herz nicht richtig funktionieren. Dies führt zu niedrigem Blutdruck und der Ansammlung von Flüssigkeiten in den Beinen und gelegentlich auch im Bauchraum, was zu einer Schwellung führt, die auch Ödem genannt wird. Ebenso kann sich Flüssigkeit in den Lungen ansammeln, was zu Atemproblemen führt. Die Abstoßungsreaktion ist jedoch häufig leichter Natur. In solchen Fällen treten möglicherweise keine Symptome auf, allerdings lassen sich im Elektrokardiogramm Veränderungen in der elektrischen Herzaktivität nachweisen.

Bei Verdacht auf eine Abstoßung wird für gewöhnlich eine Biopsie durchgeführt. Hierzu wird durch einen kleinen Einschnitt im Hals ein Katheter in eine Halsvene eingeführt und zum Herzen vorgeschoben. Mit einer Vorrichtung am Ende des Katheters wird aus dem Herzen eine winzige Gewebeprobe entnommen und anschließend mikroskopisch untersucht. Da die Auswirkungen einer Abstoßung schwerwiegend sein können, führen die Ärzte routinemäßig einmal im Jahr eine Biopsie durch, um zu sehen, ob eine symptomlose Abstoßung stattfindet.