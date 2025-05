Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University

Bei der vorübergehenden Hypogammaglobulinämie im Säuglingsalter ist die Produktion der normalen Mengen Antikörper (Immunglobuline) verzögert.

(Siehe auch Übersicht über Immundefektkrankheiten)

Antikörper (Immunglobuline) sind Substanzen, die vom Immunsystem gebildet werden, um den Körper vor Infektionen, Krebs und Fremdkörpern zu schützen. Ein Mangel einer oder mehrerer dieser Immunglobulinarten erhöht das Risiko einer schweren Infektion. Bei der Geburt ist das Immunsystem noch nicht vollständig entwickelt. Die meisten Immunglobuline bei Säuglingen stammen von der Mutter und werden vor der Geburt über die Plazenta übertragen. Die Immunglobuline der Mutter schützen Säuglinge so lange gegen Infektionen, bis diese in der Regel im Alter von 6 Monaten beginnen, ihre eigenen Antikörper zu produzieren. Etwa um die gleiche Zeit beginnt die Konzentration der mütterlichen Immunglobuline abzunehmen. Immunglobuline werden auch über die Muttermilch an gestillte Säuglinge weitergegeben.

Bei der vorübergehenden Hypogammaglobulinämie im Kindesalter ist die Produktion der normalen Mengen an Immunglobulinen verzögert. Infolgedessen wird der Immunglobulinspiegel mit Beginn des 3. bis 6. Lebensmonats immer geringer und erreicht erst im Alter von ca. 12 bis 36 Monaten wieder einen normalen Wert.

Vorübergehende Hypogammaglobulinämie im Kindesalter führt in seltenen Fällen zu schweren Infektionen und wird nicht als echte Immundefizienz angesehen. Manche Säuglinge entwickeln jedoch häufige Infektionen der Nasennebenhöhlen, der Lunge oder des Verdauungstrakts, Candidose (eine Pilzinfektion) und/oder Meningitis (Hirnhautentzündung).

Diese Krankheit kommt bei Frühgeborenen häufiger vor, da diese weniger mütterliche Immunglobuline erhalten.

Zur Bestimmung des Immunglobulinspiegels und zur Bewertung der Produktion von Immunglobulinen in Reaktion auf Impfstoffe werden Bluttests durchgeführt. Die meisten Säuglinge mit dieser Erkrankung produzieren als Reaktion auf verabreichte Impfstoffe und infektiöse Organismen, denen sie ausgesetzt sind, normale Mengen Antikörper. Wenn Säuglinge, vor allem zu früh geborene, jedoch häufig unter Infektionen leiden, müssen unter Umständen Antibiotika gegeben werden, um zu verhindern, dass weitere Infektionen auftreten.

Diese Erkrankung kann Monate bis ein paar Jahre fortdauern, bildet sich aber meist ohne Behandlung zurück.