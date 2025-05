Hyper-IgE-Syndrom

Die Symptome des Hyper-IgE-Syndroms beginnen in der Regel im Säuglingsalter. Bei den meisten Säuglingen bilden sich in der Haut, den Gelenken, Lungen oder anderen Organen Eitertaschen (Abszesse) aus. Die Abszesse werden in der Regel durch Infektionen mit Staphylokokken-Bakterien verursacht und kehren häufig wieder.

Ebenso können sich Lungeninfektionen entwickeln, etwa eine Lungenentzündung, die nach dem Abklingen riesige Zysten (mit Flüssigkeit gefüllte Blasen) zurücklassen.

Es bildet sich ein juckender Ausschlag.

Die Knochen sind schwach, was zu vielen Brüchen führt. Die Gesichtszüge können grob wirken. Der Ausfall der Milchzähne verzögert sich.

Betroffene haben ein erhöhtes Risiko, an Brustkrebs zu erkranken.

Die Lebensdauer hängt von der Schwere der Lungeninfektionen ab.