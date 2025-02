Chronische Granulomatose (CGD)

Die Symptome der chronischen Granulomatose treten in der Regel erstmals in der frühen Kindheit, in manchen Fällen aber auch erst verzögert während der Jugend auf. Chronische Infektionen befallen die Haut, die Lunge, die Lymphknoten, den Mund, die Nase, die Harnwege und den Darm. Die Patienten können eine Knocheninfektion (Osteomyelitis) aufweisen. Rund um den Anus sowie in der Lunge und der Leber können sich Eitertaschen (Abszesse) bilden.

Die Lymphknoten neigen dazu, sich mit Bakterien zu füllen und anzuschwellen. Die Haut über den Lymphknoten kann einreißen, sodass der Eiter abfließt.

Die Leber und die Milz vergrößern sich.

Das Wachstum des Kindes kann verzögert sein.