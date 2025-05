Erworbene Immunität

Diese Antikörper lösen eine sofortige allergische Reaktion aus. IgE-Antikörper binden im Blutkreislauf an basophile Granulozyten (eine Art der weißen Blutkörperchen) und in Geweben an Mastzellen. Wenn diese an IgE-Antikörper angedockten basophilen Granulozyten oder Mastzellen mit Allergenen (Antikörper, die allergische Reaktionen verursachen) in Kontakt kommen, setzen sie Substanzen (wie Histamin) frei, die eine Entzündung verursachen und umliegendes Gewebe schädigen. Somit sind IgE-Antikörper die Klasse von Antikörpern, die häufig mehr zu schaden als zu nützen scheinen. Allerdings helfen IgE bei der Abwehr bestimmter Parasiteninfektionen, wie sie in einigen Ländern der Welt häufig anzutreffen sind.

Kleine Mengen von IgE-Antikörpern sind im Blutkreislauf und im Schleim des Verdauungssystems vorhanden. Menschen mit Asthma, Heuschnupfen, anderen allergischen Erkrankungen oder Parasiteninfektionen weisen größere Mengen IgE-Antikörper auf.