Hypomagnesiämie (niedriger Magnesiumspiegel im Blut)

Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham

Bei der Hypomagnesiämie ist der Magnesiumspiegel im Blut zu niedrig.

(Siehe auch Elektrolyten im Überblick und Überblick über die Funktion von Magnesium im Körper.)

Magnesium ist einer der Elektrolyten im Körper. Das sind Mineralstoff, die bei Auflösung in Körperflüssigkeiten wie dem Blut eine elektrische Ladung tragen. Das meiste Magnesium im Körper ist jedoch nicht geladen und an Proteine gebunden oder in Knochen gespeichert. Zwar enthält Blut sehr wenig Magnesium, eine gewisse Menge ist jedoch für eine normale Nerven- und Muskelfunktion und für den Aufbau von Knochen und Zähnen erforderlich. Bei gesunden Erwachsenen beträgt die empfohlene tägliche Magnesiumaufnahme 310 bis 420 Milligramm.

Ursachen von Hypomagnesiämie Normalerweise fällt der Spiegel zu sehr ab, weil Personen zu wenig zu sich nehmen (am häufigsten durch Hungern) oder weil der Darm Nährstoffe nicht normal aufnehmen kann (wird alsMalabsorption bezeichnet). Manchmal entwickelt sich eine Hypomagnesiämie jedoch, weil die Nieren oder der Darm zu viel Magnesium ausscheiden. Eine Hypomagnesiämie kann durch das Folgende verursacht werden: Konsum großer Alkoholmengen (häufig), wodurch die Aufnahme von Nahrung (und somit Magnesium) reduziert und die Ausscheidung von Magnesium erhöht wird

Länger anhaltender Durchfall (häufig), wodurch es zu vermehrter Ausscheidung von Magnesium kommt

Hohe Spiegel von Aldosteron, Vasopressin (antidiuretisches Hormon), oder von Schilddrüsenhormonen, die zu einer höheren Ausscheidung von Magnesium führen

Medikamente, die die Ausscheidung von Magnesium erhöhen, einschließlich Diuretika, das Pilzmittel Amphotericin B und das Chemotherapeutikum Cisplatin

Die dauerhafte Verwendung von Protonenpumpenhemmern (bestimmte Medikamente, die die Magensäure reduzieren)

Stillen, wodurch der Magnesiumbedarf erhöht wird

Symptome von Hypomagnesiämie Hypomagnesiämie kann Übelkeit, Erbrechen, Schläfrigkeit, Schwäche, Persönlichkeitsveränderungen, Muskelkrämpfe, Zittern und Appetitlosigkeit verursachen. In schweren Fällen kann Hypomagnesiämie zu Krampfanfällen führen, besonders bei Kindern.

Diagnose von Hypomagnesiämie Messung des Magnesiumspiegels im Blut Die Diagnose basiert normalerweise auf Blutuntersuchungen, die einen niedrigen Magnesiumspiegel anzeigen. Es kann auch eine Hypokalziämie oder eine Hypokaliämie vorliegen. Um die Ursache der Hypomagnesiämie zu bestimmen, können weitere Tests erforderlich sein.