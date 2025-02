Hypermagnesiämie(hoher Magnesiumspiegel im Blut)

Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham

Bei Hypermagnesiämie ist der Magnesiumspiegel im Blut zu hoch.

(Siehe auch Elektrolyten im Überblick und Überblick über die Funktion von Magnesium im Körper.)

Magnesium ist einer der Elektrolyten im Körper. Das sind Mineralstoff, die bei Auflösung in Körperflüssigkeiten wie dem Blut eine elektrische Ladung tragen. Das meiste Magnesium im Körper ist jedoch nicht geladen und an Proteine gebunden oder in Knochen gespeichert. Die Knochen enthalten den größten Teil des Magnesiums im Körper. Sehr wenig Magnesium zirkuliert im Blut.

Eine Hypermagnesiämie ist selten. Sie entwickelt sich nur bei Menschen mit Niereninsuffizienz, die Magnesiumsalze (Epsom) erhalten oder die mit magnesiumhaltigen Medikamenten (wie Antazida oder Abführmittel) behandelt werden.

Eine Hypermagnesiämie kann verursacht werden durch:

Muskelschwäche

Niedriger Blutdruck

Atembeschwerden

Bei schwerer Hypermagnesiämie kann es zum Herzstillstand kommen.

Die Diagnose basiert auf Blutuntersuchungen, die einen zu hohen Magnesiumspiegel anzeigen.