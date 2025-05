Überblick über die periphere arterielle Verschlusskrankheit

Die peripheren arteriellen Verschlusskrankheiten können beschrieben werden als:

Die periphere arterielle Verschlusskrankheit entsteht durch strukturelle Veränderungen, die die Arterien verengen oder verschließen. Die häufigste Ursache ist Atherosklerose, die durch Ansammlung von Plaque in den Arterienwänden verursacht wird. Plaque besteht aus Cholesterin, Fettmaterial und Fibrin (einem Protein der Blutgerinnung). Die fibromuskuläre Dysplasie ist ein Beispiel für eine periphere arterielle Verschlusskrankheit, die durch Anomalien in den Zellen der Gefäßwände verursacht wird.

Bei einer funktionellen Durchblutungsstörung ist die Durchblutung gestört, weil die Arterien nicht mehr richtig arbeiten. In der Regel geht mit dieser Störung eine plötzliche, abnormale Muskelkontraktion (Spasmus) innerhalb der Blutgefäßwände einher. Dieser Spasmus führt zu einer vorübergehenden Verengung, bei der die Durchblutung verringert wird. In selteneren Fällen entsteht die Erkrankung aufgrund einer abnormalen Entspannung der Muskeln innerhalb der Blutgefäßwände, was zu einer Aufweitung (Vasodilatation) der Arterien führt. Beispiele für funktionelle Durchblutungsstörungen sind die Akrozyanose, Erythromelalgie und das Raynaud-Syndrom.