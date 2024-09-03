. Sie tritt bei Menschen mit einem verlängerten QT-Intervall auf, wobei es sich um eine Störung im Reizleitungssystem des Herzens handelt.

Das QT-Intervall bezeichnet das Intervall zwischen 2 auf dem Elektrokardiogramm aufgezeichneten Ereignissen: vom Beginn des QRS-Komplexes bis zum Ende der T-Welle.

(Siehe auch Übersicht über Herzrhythmusstörungen und ventrikuläre Tachykardie.)

EKG: Auswertung der Kurven

Jede Anomalie, die das QT-Intervall verlängert, erhöht das Risiko eines gefährlichen Herzrhythmus, der als Torsade-de-Pointes-Tachykardie bezeichnet wird. Manche Menschen werden mit einer genetischen Anomalie geboren, die ein verlängertes QT-Intervall verursacht, das sog. Long-QT-Syndrom). Bei anderen ist die Ursache eines verlängerten QT-Intervalls ein niedriger Kaliumspiegel im Blut (Hypokaliämie), ein sehr langsamer Herzrhythmus oder ein Medikament. Oftmals sind Medikamente zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen für ein verlängertes QT-Intervall verantwortlich, jedoch kann es auch durch bestimmte Antidepressiva und Medikamente gegen Virus- und Pilzerkrankungen hervorgerufen werden.

Der als ventrikuläre Tachykardie bezeichnete Herzrhythmus entsteht in den Herzkammern (Ventrikeln) und führt zu einer schnellen Herzfrequenz. Bei Menschen mit einem verlängerten QT-Intervall kann es zu einer bestimmten Form der ventrikulären Tachykardie, der sogenannten Torsade-de-Pointes-Tachykardie (Torsade de Pointes), kommen. Diese kennzeichnet sich durch ein bestimmtes Erscheinungsbild auf dem Elektrokardiogramm und wird oftmals zu Kammerflimmern, während dem es zum Herzstillstand kommt, was schnell zum Tod führen kann.

Manchmal führt körperliche Aktivität zu einer ventrikulären Tachykardie (siehe Plötzlicher Herztod bei Sportlern). Weitere Faktoren, die das Risiko für eine Torsade de Pointes erhöhen, sind unter anderem: weibliches Geschlecht, höheres Alter, Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose), Hirnerkrankungen wie Schlaganfall und bestimmte Arten von Herzerkrankungen wie Herzinfarkt oder Herzentzündung (Myokarditis).

Symptome der Torsade-de-Pointes-Tachykardie Menschen, bei denen es zu einer Torsade-de-Pointes-Tachykardie kommt, können unter Umständen ihre Herzschläge wahrnehmen (Palpitationen können auftreten) und es kann bei ihnen zu Benommenheit und einer Ohnmacht kommen. Eine Torsade-de-Pointes-Tachykardie hört normalerweise von selbst auf, kehrt aber häufig wieder. Kammerflimmern führt zu Herzstillstand und plötzlichem Kollaps.

Diagnose der Torsade-de-Pointes-Tachykardie Elektrokardiographie Zur Erkennung der Torsade de Pointes wird eine Elektrokardiographie (EKG) durchgeführt. Wird bei einem Patienten eine Torsade de Pointes diagnostiziert, fragt der Arzt, ob die Erkrankung in der Familie vorliegt oder ob Verwandte unerwartet infolge eines Herzproblems gestorben sind. Bei diesen Patienten können dann genetische Untersuchungen auf ein angeborenes Long-QT-Syndrom durchgeführt werden. Zudem sollten die nahen Verwandten des Betroffenen untersucht werden.

Behandlung der Torsade-de-Pointes-Tachykardie Wiederherstellung des normalen Herzschlagrhythmus mittels Stromschlag (Defibrillation).

Vorbeugung vor weiteren Anfällen Manchmal verordnet der Arzt Magnesiumsulfat. Eine Defibrillation ist notwendig, wenn es zu Kammerflimmern kommt. Wenn die Ursache ein Medikament ist, wird es abgesetzt. Auch kann es sein, dass die Betroffenen ihre körperlichen Aktivitäten einschränken müssen, um einen Rückfall zu vermeiden. Manche Patienten müssen Betablocker (siehe Tabelle Medikamente bei Herzrhythmusstörungen (Auswahl)) anwenden oder ihnen muss ein künstlicher Schrittmacher oder Kardioverter-Defibrillator implantiert werden.