Paroxysmale supraventrikuläre Tachykardie (SVT, PSVT)

Maßnahmen und Medikamente zur Verlangsamung der Herzfrequenz und Wiederherstellung eines normalen Herzrhythmus

Manchmal Radiofrequenzablation

Die Anfälle können oft durch eine von verschiedenen Maßnahmen beendet werden, indem der Vagusnerv stimuliert und damit die Herzfrequenz herabgesetzt wird. Diese Maßnahmen werden gewöhnlich vom Arzt durchgeführt oder beaufsichtigt. Menschen mit wiederholten Arrhythmien lernen jedoch oftmals, bestimmte Maßnahmen selbst zu ergreifen. Zu den Maßnahmen zählen

Anspannen, als hätte man Schwierigkeiten beim Stuhlgang

Den Hals direkt unter dem Kieferwinkel massieren (dies stimuliert einen sensiblen Bereich der Halsschlagader, der „Karotissinus“ genannt wird).

Das Gesicht in kaltes Wasser tauchen.

Diese Maßnahmen sind kurz nach dem Beginn der Arrhythmien besonders wirksam. Ärzte können den Betroffenen bei Bedarf die Durchführung dieser Maßnahmen beibringen.

Helfen diese Maßnahmen nicht, verursachen die Arrhythmien schlimme Beschwerden oder dauert der Anfall länger als 20 Minuten, sollten sich die Betroffenen in ärztliche Behandlung begeben, um den Anfall zu beenden. Der Arzt kann die Arrhythmie in der Regel sofort stoppen, indem er ein Medikament intravenös spritzt, gewöhnlich Adenosin, Verapamil oder Diltiazem. In seltenen Fällen, wenn Medikamente nicht anschlagen, kann eine Kardioversion (ein Stromschlag auf das Herz) notwendig sein.

Die Vorbeugung eines Anfalls ist schwieriger als dessen Behandlung. Bei häufigen oder sehr unangenehmen Anfällen wird gewöhnlich eine Katheterablation empfohlen. Bei diesem Verfahren werden Radiowellen, Laserimpulse, Hochfrequenzstrom oder Kälte über einen ins Herz eingeführten Katheter abgegeben. Diese Energie oder die Kälte zerstört das Gewebe, in dem die paroxysmale supraventrikuläre Tachykardie entsteht.

Wenn eine Katheterablation nicht infrage kommt, kann fast jedes Antiarrhythmikum helfen. Zu den häufig verordneten Medikamenten gehören Betablocker, Digoxin, Diltiazem, Verapamil, Propafenon und Flecainid (siehe Tabelle Medikamente bei Herzrhythmusstörungen (Auswahl)).