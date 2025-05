Blutgefäße

Das Blut fließt aus den Kapillaren in die feinen Venolen, danach in die Venen, die es zurück zum Herzen leiten. Die Wände der Venen sind viel dünner als die der Arterien, da sie einem viel geringeren Druck ausgesetzt sind. Mit zunehmender Flüssigkeitsmenge, die in den Venen transportiert wird, können sich die Venen erweitern. Einige Venen, besonders die in den Beinen, haben Klappen, die den Rückfluss des Blutes verhindern sollen. Sind diese Klappen undicht, kann der Rückstau des Blutes die Venen übermäßig ausweiten. Solche überdehnten, geschlängelten Venen an der Körperoberfläche heißen Krampfadern (Varizen).