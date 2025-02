Eine oberflächliche Venenthrombose ist eine Entzündung und ein Verschluss in einer oberflächlichen Vene, in der Regel von Armen oder Beinen.

Die Haut über der Vene rötet sich, schwillt an und schmerzt.

Der Arzt untersucht den Bereich, aber Tests sind normalerweise nicht erforderlich.

Die Einnahme von Schmerzmitteln zur Schmerzlinderung bis zum Abklingen der Erkrankung kann notwendig sein.

(Siehe auch Überblick über das venöse System.)

Die oberflächliche Venenthrombose betrifft meistens die oberflächlichen Venen (Venen direkt unter der Haut) in den Beinen, kann sich aber auch in den Leistenbeugen oder Armen entwickeln. Eine oberflächliche Venenthrombose in den Armen ist meistens Folge eines intravenösen Katheters. Oberflächliche Venenthrombosen in den Beinen rühren in der Regel von Krampfadern her. Andererseits entwickeln die meisten Menschen mit Krampfadern keine Blutgerinnsel (Thrombose).

Selbst eine leichte Verletzung einer Krampfader kann zu einer Entzündung (Phlebitis) führen. Während bei der tiefen Venenthrombose nur eine leichte Entzündung entsteht, verursacht eine oberflächliche Venenthrombose eine plötzliche (akute) Entzündung, durch die sich das Blutgerinnsel (Thrombus) fest an die Venenwand anheftet; damit wird es weniger wahrscheinlich, dass es sich loslöst. Anders als tiefe Venen sind oberflächliche Venen nicht von Muskeln umschlossen, die ein Blutgerinnsel ablösen und wegdrücken könnten. Aus diesen Gründen verursacht eine oberflächliche Venenthrombose selten die Ablösung eines Blutgerinnsels (Embolie).

Eine migratorische Phlebitis oder migratorische Thrombophlebitis bezeichnet eine in normalen Venen wiederholt auftretende oberflächliche Venenthrombose. Sie kann das Zeichen einer schweren Grunderkrankung sein, wie z. B. Krebs eines inneren Organs. Wenn migratorische Phlebitis und Krebs eines inneren Organs zusammen auftreten, nennt man diese Erkrankung Trousseau-Syndrom.

Symptome einer oberflächlichen Venenthrombose Schmerzen und Schwellung entwickeln sich schnell im entzündeten Bereich. Die Haut über der Vene erscheint auf heller Haut rot und kann auf dunkler Haut violett oder sogar schwer auszumachen sein. Der Bereich fühlt sich warm an und ist sehr druckempfindlich. Durch das geronnene Blut fühlt sich die Vene wie eine harte Schnur unter der Haut an, nicht weich wie eine normale Vene oder Krampfadern. Das kann sich über ihre gesamte Länge hin erstrecken.

Diagnose einer oberflächlichen Venenthrombose Untersuchungen durch den Arzt Ärzte erkennen die oberflächliche Venenthrombose an ihrem Erscheinungsbild. Meist sind keine Tests nötig. Bei Menschen, bei denen eine oberflächliche Venenthrombose plötzlich über dem Knie und nicht im Bereich der Krampfadern entstanden ist, wird allerdings häufig eine Ultraschallaufnahme gemacht, um zu sehen, ob sich in den tiefen Venen ein Blutgerinnsel befindet.