Eine Operation ist nicht mehr die Standardbehandlung für Krampfadern. Wird trotzdem operiert, dann werden so viele Krampfadern wie möglich entfernt. Die „große Rosenader“ (Vena saphena magna) versucht man allerdings auf jeden Fall zu erhalten. Die Vena saphena ist die längste oberflächliche Vene des Körpers, sie erstreckt sich vom Knöchel bis in die Leistenbeuge, wo sie auf die Vena femoralis trifft (die größte tiefe Vene im Bein). Die „große Rosenader“ (Vena saphena magna) versucht man allerdings auf jeden Fall zu erhalten, weil sie für Bypassoperationen verwendet werden kann, sollte sich jemals ein Verschluss in den Herzgefäßen oder anderen Hauptgefäßen des Körpers bilden. Muss die Vena saphena entfernt werden, wird das sogenannte Stripping-Verfahren gewählt. Dabei wird in der Leiste und am Knöchel je ein Schnitt gemacht und die Vene an ihren beiden Enden geöffnet. Ein flexibler Draht wird durch die Vene geführt und dann herausgezogen, um sie zu entfernen.

Um andere Krampfadern herauszuholen, werden in die betreffenden Bereiche Einschnitte gemacht. Solange die tiefen Venen normal funktionieren, beeinträchtigt es den Blutkreislauf nicht, wenn die oberflächlichen Venen entfernt werden, da diese eine untergeordnete Rolle bei der Zurückleitung des Bluts zum Herzen spielen.

Die Entfernung von Krampfadern ist ein aufwendiges Verfahren; deshalb geschieht das gewöhnlich unter Vollnarkose. Das Verfahren vermindert die Beschwerden und verhütet Komplikationen, hinterlässt aber Narben. Je umfassender der Eingriff ist, desto länger dauert es auch, bis sich neue Krampfadern bilden. Die Entfernung von Krampfadern verhindert jedoch nicht die Neigung zu einer Neubildung.